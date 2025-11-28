Сейчас можно говорить лишь о том, где провести линию, разграничивающую территории, контролируемые сторонами.

Украина не будет отказываться от своих территорий в обмен на достижение мира. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

"Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступках территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа", – заявил Ермак.

По его словам, Украина готова обсуждать лишь то, где следует провести линию, разграничивающую территории, контролируемые сторонами войны.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, – это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", – добавил он.

Война в Украине: другие заявления

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина будет нуждаться в сильных вооруженных силах и гарантиях безопасности после достижения любого мирного соглашения. Он также настаивает, что Киев нельзя заставлять уступать территории.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко в интервью УНИАН акцентировал, что никакого прогресса в переговорах до конца 2025 года ожидать не стоит. По его словам, в "мирном плане" есть пункты, за которые диктатор Путин будет держаться как за повод, чтобы не завершать войну.

