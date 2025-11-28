Канцлер Германии был поражен как содержанием этого плана, так и способом, которым о нем узнал.

Лидеры многих стран Европы узнали о "мирном плане" Соединенных Штатов Америки по урегулированию российско-украинской войны только после того, как в СМИ обнародовали его содержание.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 16 чиновников, которые говорили на условиях анонимности. По словам собеседников издания, канцлер Германии был поражен как содержанием этого плана, так и способом, которым о нем узнал.

"Высокопоставленные европейские чиновники знали, что администрация Трампа работала над каким-то планом, но не ожидали, что он будет настолько выгодным для России. Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европа была исключена из усилий администрации Трампа, направленных на прекращение крупнейшей наземной войны на континенте со времен Второй мировой войны", – говорится в материале.

Видео дня

После этого была организована встреча лидеров Евросоюза на полях саммита "Большой двадцатки". Также была проведена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и Европа разработала собственный план.

Авторы материала отметили, что сначала в Вашингтоне игнорировали ЕС, однако дипломаты смогли повлиять на позицию Марко Рубио, госсекретаря США, во время переговоров в Женеве.

Первоначальный "мирный план" США удалось изменить, и в Европе это назвали победой.

"Мирный план" США: другие новости

Издание The Atlantic пишет, что "мирный план" США может быть своеобразной тактикой, чтобы сбить требования Москвы по Украине. Однако в Европе настроены скептически относительно этой стратегии.

Агентство Reuters сообщало, что предложенный администрацией Трампа "мирный план" был создан на основе российского документа. Непонятно, почему США воспользовались им для создания собственного документа.

Вас также могут заинтересовать новости: