Авиарейс в Британию совершил аварийную посадку после того, как пассажир сказал о своем багаже

Капитан принял решение изменить курс полета в качестве меры предосторожности.

Рейс EasyJet в Лондон был перенаправлен в Рим после того, как возникли подозрения относительно устройства, которое было найдено в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает Sky News, передает Digi24.ro.

В авиакомпании заявили, что совершили посадку из соображений безопасности после того, как один из пассажиров сообщил экипажу о ситуации.

Рейс EZY2618 вылетел во вторник вечером из Хургады (Египет) и должен был приземлиться в аэропорту Лутон (Англия) в первые часы среды, однако EasyJet уточнила, что рейс перенаправили в Рим-Фьюмичино и перенесли на следующее утро после того, как экипаж получил информацию о том, что в багаже одного из пассажиров заряжается внешний аккумулятор.

"Капитан принял решение изменить курс полета в качестве меры предосторожности в соответствии с правилами безопасности. Самолет приземлился благополучно, и пассажиры высадились в соответствии со стандартными процедурами; мы обеспечили им проживание в отеле и питание там, где это было возможно. Поскольку некоторые клиенты остались в аэропорту, им предложили прохладительные напитки. Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом EasyJet, и компания эксплуатирует свой парк самолетов, строго соблюдая все рекомендации производителей. Мы хотим принести извинения всем пассажирам за неудобства, вызванные изменением маршрута полета и последующей задержкой", - заявил представитель авиакомпании.

