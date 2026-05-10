Почему с одного из мостов в Лондоне свисает тюк соломы: странная традиция из прошлого

Мост Блэкфрайерс в Лондоне удивил прохожих тюком соломы.

Люди с острым зрением, которые посмотрят на мост Блэкфрайерс в центре Лондона, могут увидеть, что посередине свисает что-то странное, а именно тюк соломы. Об этом пишет ianVisits.

Он находится там из-за того, что на мосту ведутся ремонтные работы, и когда арки открыты для речного движения, моряков нужно предупреждать.

"И по причинам, давно затерявшимся в тумане времени, лучшим вариантом является свисание соломы или сена с моста. И хотя подзаконные акты, регулирующие деятельность на Темзе, регулярно обновляются, в них сохраняется пункт 36.2, требующий, чтобы тюк соломы был целым каждый раз, потому что почему бы и нет?" - отмечается в материале.

Появление связки соломы означает возобновление масштабных ремонтных работ на мосту Блэкфрайерс - викторианском сооружении, входящем в список памятников архитектуры II категории и принадлежащем и обслуживаемом City Bridge Foundation, благотворительной организацией, ответственной за пять мостов через Темзу.

В рамках работ часть одной из средних арок обнесли строительными лесами, именно поэтому и понадобилась вязанка соломы.

"Значительная часть работ сосредоточена на обновлении отделочных металлических элементов моста. В ходе работ около 800–900 балясин из общего количества примерно 2000, украшающих мост, будут тщательно отреставрированы или заменены. Каждую из них нужно идентифицировать отдельно, поскольку викторианцы использовали девять несколько разных дизайнов балясин", - объясняет ianVisits.

Также почти 140 декоративных круглых эмблем, выходящих на реку, будут вручную позолочены, а старую краску снимут и заменят на более долговечную красную краску.

Кроме того, ожидается, что работы продлятся до начала 2028 года, а руководит ими компания Taziker, специализирующаяся на инфраструктуре и культурном наследии.

