За сутки в Украину вернулись 6,4 тысячи граждан, всех отправляют на самоизоляцию

По информации Госпогранслужбы, проверка состояния их здоровья признаков COVID-19 не обнаружила.

За прошедшие сутки, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины.

Читайте такжеWizz Air настроен оптимистично: лоукостер намерен возобновить выполнение большинства рейсов после карантинаОб этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч – иностранцы. Отметим, что за прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники осуществили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что без собственного транспорта в Украину прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

За 6 апреля пограничники совместно с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тысячи человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

«Также установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска «Бачевск» на границе с Россией, выявлено нарушителя правил карантина, о чем сообщили сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцев, которые возвращаются из-за границы, на обсервацию примут санатории «Укрпрофздравницы».