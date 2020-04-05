История про печальную вдову и тиранов: 10 интересных фактов о Великой китайской стене

Великая китайская стена длиной 8 851 км и 800 м считалась олицетворением тиранов, а местные жители имели возможность разбирать ее по кирпичику для собственных нужд.

Великая китайская стена является одним из чудес света. Это самое грандиозное из того, что мог когда-либо построить человек, не имея под рукой современной техники. Древние китайцы возвели эти стены из кирпича, камней, щебня, дерева, земли и извести.

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Великая китайская стена длиной 8 851 км и 800 м считалась олицетворением тиранов, а местные жители имели возможность разбирать ее по кирпичику для собственных нужд. Поэтому ныне большая часть этого архитектурной достопримечательности просто недоступна для туристов из-за своего аварийного состояния, причиной которого также были и природные стихии.

Путешественники преимущественно обращают внимание на пейзажи, которые дикими змеями извиваются вокруг стены. Мало кто догадывается о существовании секретов, скрытых для человеческого глаза.

Великая китайская стена: интересные факты

Вопреки распространенному мнению, Великая китайская стена не видна из космоса невооруженным глазом. Еще при династии Цынь (221-207 гг к н.е.) при строительстве Великой китайской стены использовали клейкую рисовую муку для укрепления кирпича. Части Великой китайской стены, которые мы обычно ассоциируем с Великой китайской стеной, были построены династией Мин. Это – последняя часть стены, сделана из кирпича и укреплена многими сторожевыми башнями. Великую китайскую стену назвали самым длинным кладбищем на планете. По легендам, более миллиона людей погибли во время ее возведения. Кроме того, археологи регулярно обнаруживали человеческие останки, погребенные в стенах. Хотя официальная длина Великой китайской стены составляет 8851,8 км, длина всей достопримечательности, построенной за тысячи лет, оценивается некоторыми экспертами в 40 074 км. Великая китайская стена находится под угрозой из-за эрозии. Северо-западные участки слишком быстро разрушаются природой и человеком.

Более 10 миллионов людей посещают Великую китайскую стену каждый год. Наиболее известную часть стены посетили 300 глав государств и VIP-персон со всего мира, первым из которых был Советский Союз. Во время Культурной революции многие кирпичи Большой стены вывезли для строительства домов, ферм и обустройство сел. В некоторых городах Великая китайская стена достаточно широкая – по ней можно проехаться на автомобиле. Самая известная из всех легенд о стене – история про печальную вдову, муж которой умер, возводя стену. Ее плач был настолько громким, что часть стены упала, обнажив кости ее любимого, чтобы жена могла их похоронить.

В истории Древнего Китая существует еще немало интересных фактов про Китайскую великую стену. В то же время эта достопримечательность уже стала любимицей не только туристов, но и режиссеров: «Великая китайская стена» (2017, реж. Чжан Имоу), ряд документальных фильмов от BBC.

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