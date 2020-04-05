История про печальную вдову и тиранов: 10 интересных фактов о Великой китайской стене
Великая китайская стена является одним из чудес света. Это самое грандиозное из того, что мог когда-либо построить человек, не имея под рукой современной техники. Древние китайцы возвели эти стены из кирпича, камней, щебня, дерева, земли и извести.
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Великая китайская стена длиной 8 851 км и 800 м считалась олицетворением тиранов, а местные жители имели возможность разбирать ее по кирпичику для собственных нужд. Поэтому ныне большая часть этого архитектурной достопримечательности просто недоступна для туристов из-за своего аварийного состояния, причиной которого также были и природные стихии.
Путешественники преимущественно обращают внимание на пейзажи, которые дикими змеями извиваются вокруг стены. Мало кто догадывается о существовании секретов, скрытых для человеческого глаза.
Великая китайская стена: интересные факты
- Вопреки распространенному мнению, Великая китайская стена не видна из космоса невооруженным глазом.
- Еще при династии Цынь (221-207 гг к н.е.) при строительстве Великой китайской стены использовали клейкую рисовую муку для укрепления кирпича.
- Части Великой китайской стены, которые мы обычно ассоциируем с Великой китайской стеной, были построены династией Мин. Это – последняя часть стены, сделана из кирпича и укреплена многими сторожевыми башнями.
- Великую китайскую стену назвали самым длинным кладбищем на планете. По легендам, более миллиона людей погибли во время ее возведения. Кроме того, археологи регулярно обнаруживали человеческие останки, погребенные в стенах.
- Хотя официальная длина Великой китайской стены составляет 8851,8 км, длина всей достопримечательности, построенной за тысячи лет, оценивается некоторыми экспертами в 40 074 км.
- Великая китайская стена находится под угрозой из-за эрозии. Северо-западные участки слишком быстро разрушаются природой и человеком.
- Более 10 миллионов людей посещают Великую китайскую стену каждый год. Наиболее известную часть стены посетили 300 глав государств и VIP-персон со всего мира, первым из которых был Советский Союз.
- Во время Культурной революции многие кирпичи Большой стены вывезли для строительства домов, ферм и обустройство сел.
- В некоторых городах Великая китайская стена достаточно широкая – по ней можно проехаться на автомобиле.
- Самая известная из всех легенд о стене – история про печальную вдову, муж которой умер, возводя стену. Ее плач был настолько громким, что часть стены упала, обнажив кости ее любимого, чтобы жена могла их похоронить.
В истории Древнего Китая существует еще немало интересных фактов про Китайскую великую стену. В то же время эта достопримечательность уже стала любимицей не только туристов, но и режиссеров: «Великая китайская стена» (2017, реж. Чжан Имоу), ряд документальных фильмов от BBC.
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