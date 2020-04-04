Посетить пирамиды из дома: 10 лучших виртуальных туров к самым известным достопримечательностям мира

Находясь дома, у вас есть возможность сэкономить деньги и пройтись самыми красивыми и самыми загадочными достопримечательностями онлайн.

С приходом пандемии миллиарды людей в мире вынуждены постоянно находиться дома, а бизнес оказался перед выбором: закрывайся или ищи альтернативу. Поэтому ежедневно появляется все больше онлайн-курсов, концертов, встреч с любимыми знаменитостями, а тур-операторы, которые вместе с авиаперевозчиками оказались чуть ли не в наибольшем кризисе, открыли свои онлайн-туры лучшими туристическими местами и городами мира.

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Таким образом, находясь дома, у вас есть возможность сэкономить деньги и пройтись самыми красивыми и самыми загадочными достопримечательностями онлайн.

Мачу-Пикчу, Перу

Мачу-Пикчу, построенный в Андах на высоте 2430 м над уровнем моря, до сих пор остается загадкой человечества. Серия 360-градусных изображений в виртуальном туре YouVisit исследует разные уголки местности. Тур также включает закадровый гид с информацией об архитектуре и истории. С высоты птичьего полета отправляйтесь в Air Pano – замечательными интерактивными изображениями, в частности с вершины горы Мачу-Пикчу.

Христос Спаситель, Рио-де-Жанейро

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Статуя Христа-Искупителя на вершине 710-метровой горы Корковадо является одной из крупнейших в мире в стиле ар-деко. Для этого тура по искусству и культуре Google использует технологию Street View, позволяющую посетителям «гулять» по местности. После захода солнца вид с конца пешеходной полосы открывается на весь город, в частности на местные пляжи.

Пирамиды Гизы, Египет

Пирамиды Гизы были построены более 4500 лет назад на краю пустыни, где заканчивается песок и начинается современный Каир. Огромные сооружения использовали как грандиозные гробницы для фараонов. В этом виртуальном туре, с пешеходными маршрутами, можно увидели знаменитые достопримечательности – Великую пирамиду и пирамиду Хефрена, а также большого Сфинкса на востоке.

Эйфелева башня, Франция

Взгляните на одно из самых посещаемых туристами мест в мире в интерактивном туре, который моментально доставит путешественников на смотровую площадку 324-метровой башни. Дополнительные цифровые выставки дополнят тур захватывающими историями о ее строительстве. Есть также 360-градусные снимки с высоты птичьего полета.

Ангкор Ват, Камбоджа

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Ангкор-Ват или «город храмов» является одним из крупнейших религиозных памятников в мире. Сначала его построили как индуистский храмовый комплекс, посвященный богу Вишну, но постепенно он превратился в центр поклонения буддистов. Этот виртуальный тур позволит исследовать несколько красивых храмов, в том числе пять башен самого Ангкор-Вата, и розовый песчаник, где проходили съемки голливудского блокбастера «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Чтобы взглянуть как жил город, каким он был в 13-м веке, проект Virtual Angkor предлагает 360-градусную видеосимуляцию, созданную вместе с археологами и историками.

Тадж-Махал, Индия

Построенный в качестве места отдыха для любимой жены императора Шах Джахана, этот символ вечной любви считается один из самых красивых зданий мира, соединяющий персидский, исламский и индийский архитектурные стили. Воздушные 360-градусные изображения взлетают над куполом и минаретами, украшенными лотосами, с видом на реку Ямуна.

Стоунхендж, Великобритания

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Доисторический город Стоунхендж в Уилтшире датируется 5 000 годами. Сначала это было простое заземление, которое использовали для кремации с кольцом камней вокруг, добавленных около 2500 лет до нашей эры. Виртуальный тур «Английское наследство» состоит из 360-градусных изображений с центра площадки со всплывающим видео о его раскопках, сохранении и дизайне. Другие интерактивные фотографии CGI дают больше информации о конструкции и ландшафте в разные периоды его истории.

Петра, Иордания

Один из древнейших городов мира, был построен в III веке до н.е. арабами. Здания розового цвета уже знакомы по фильмам «Возвращение мумии», «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход», хотя 85% всего города остается под землей. В этом онлайн-туре есть гид, комментирующий прогулку возле памятников Петры.

Колизей, Италия

Колизей – самый большой амфитеатр, построенный между 70 и 80 годами н.е., мог вместить сразу от 50 до 80 тысяч зрителей. Древние римляне использовали его для гладиаторских боев. Прогуляйтесь внутри или летайте над ним благодаря 360-градусным изображением.

Чичен-Ица, Мексика

В древнем городе Чичен-Ица на мексиканском полуострове Юкатан много странных и удивительных архитектурных особенностей. Пирамиды Эль-Кастильо в центре имеет 365 ступеней, поднимающихся в четыре стороны. Дважды в год во время равноденствия ступени отбрасывают тень в форме змеи на север, объединяясь со скульптурой змеи. На интерактивных снимках путешественники смогут обследовать древние культы майя.

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