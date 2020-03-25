Сегодня из Франции прибудет еще три самолета с эвакуированными украинцами - посол

Ранее 623 украинца просили вывезти их из Франции, 844 человека уже были эвакуированы.

Сегодня из Франции в Украину прибудут еще три самолета с эвакуированными украинскими гражданами.

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Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Полная мобилизация украинских консулов ​​в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - отметил Шамшур.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 марта во Франции еще 623 украинцев просили эвакуировать их на родину, и 844 человека уже были эвакуированы.

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