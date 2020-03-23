Поезд "Четырех столиц" привез в Киев около 650 человек, преимущественно украинцев - спикер ГПСУ

Демченко сообщил, что «у 5 человек зафиксировали плохое самочувствие, но экспресс-тесты не показали заболевания короновирусом».

Поезд «Четырех столиц» сегодня привез в Киев около 650 человек, преимущественно украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что это так называемый «поезд четырех столиц, который следовал из Риги в Киев с остановками в Вильнюсе и Минске». «В нем прибыло около 650 человек. Все преимущественно украинцы, возвращавшиеся домой», - рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что по прибытии в вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения, которые каждому измерили температуру и спросили о состоянии здоровья.

«Однако в ходе обследования у около 5 человек зафиксировали плохое самочувствие и признаки заболевания», - сообщил он.

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По его словам, «в дальнейшем медики» направили этих людей на дополнительную проверку, в том числе на экспресс-тест на коронавирус.

Демченко отметил, что остальные пассажиры находились все это время в вагонах. По его словам, когда тесты не показали заболевания коронавирусом, «люди из вагонов смогли выйти и разойтись кому куда необходимо». По его словам, все пассажиры подписали справки о добровольной самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, Акционерная компания "Укрзализныця" назначила на 21 марта рейс международного поезда «Четыре столицы» № 31/32 Киев - Рига, который курсирует через Минск и Вильнюс и обратно, чтобы вернуть на родину граждан Украины, Беларуси, Литвы и Латвии, которые в результате введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие коронавирусу, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, этот поезд вывезет из Киева на родину всех желающих граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а в обратном направлении привезет в Украину своих граждан из Литвы и Латвии.

Поезд отправился из Киева 21 марта, в обратном направлении - 22 марта из Риги.