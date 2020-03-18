Авиакомпания МАУ организовывает спецрейсы для вывоза украинцев из-за рубежа

В МАУ подчеркнули, что цена авиабилета будет определяться в зависимости от аэропорта вылета.

Крупнейший в Украине авиационный перевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об организации специальных рейсов для всех желающих вернуться из-за рубежа украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"На сайте авиакомпании размещена форма для покупки билетов на специальные рейсы в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину. Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета", - сказано в сообщении.

Также в МАУ добавили, что способ и варианты оплаты будут опубликованы на сайте компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене с 17 марта по 3 апреля около двух тысяч регулярных рейсов по всей международной сети во исполнение президентского указа и решения СНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Тем не менее, Государственная авиационная служба Украины разрешила авиаперевозчикам полеты для перевозки лиц, перемещающихся с целью обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, возвращения украинских граждан в Украину и вывоза иностранных граждан из Украины, а также – перевозки представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

В связи с этим авиакомпания МАУ начала взаимодействие с дипломатическими миссиями Украины за рубежом с целью организации рейсов для возвращения украинцев домой и сообщила о готовности мобилизоваться в сжатые сроки и выполнять по заказу украинского правительства такие специализированные рейсы.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 190 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

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В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 до 113 миллиардов долларов убытков в 2020 году.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».