В Украину после 8 лет перерыва снова будет летать Scandinavian Airlines

SAS (Scandinavian Airlines) после 8-летнего перерыва возобновляет рейсы в Украину. Авиаперевозчик с 26 октября 2019 года будет летать из Осло в Киев три раза в неделю.

Об этом сообщает avianews.com

Отмечено, что перелеты Киев-Осло будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Билеты продаются по цене от 150 евро в обе стороны по дешевому тарифу.

SAS не является традиционным перевозчиком на европейских маршрутах уже несколько лет, а работает по гибридной модели, сочетая элементы лоу-кост и классических авиакомпаний.

Авиакомпания летает в центральные аэропорты. Именно поэтому рейсы будут осуществляться между крупнейшими аэропортами Осло и Киева - Гардермуэн и Борисполь.

В то же время обслуживание на борту и структура тарифов очень напоминает сервис бюджетных авиакомпаний.

На среднемагистральных рейсах на борту самолетов SAS нет бизнеса-класса. Билеты продаются в двух категориях: Go, аналог эконом-класса, и Plus - премиум-эконом.

Тариф Go имеет два подкласса - Light, который предусматривает перевозку только ручной клади, и Smart, включая перевозку 23 кг багажа. Все тарифы Go не подлежат возврату, но после оплаты штрафа пассажир может поменять дату вылета.

Стандартная норма ручной клади позволяет бесплатно брать на борт один предмет весом до 8 кг и с габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно можно взять небольшую вещь, например, сумку для ноутбука с размерами не более 40х30х15 см.

Тариф Plus имеет три подкласса: Plus Smart, Plus Pro и Plus Flex. Все они включают перевозки стандартной нормы ручной клади, два чемодана по 23 кг, подлежат обмену и возврату. Отличаются только условия обмена и возврата - со штрафом или без.

Регистрация в аэропорту и печать посадочных талонов является бесплатной для всех пассажиров. Также путешественники могут бесплатно выбрать место из доступных во время онлайн регистрации (выбор места заранее включен в тариф Plus).

Всем пассажирам на борту предоставляется чай или кофе, а путешествующим по билетам Plus - небольшой питания или снек.