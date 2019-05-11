KyivNotKiev: аэропорт Таллинна и Ryanair начали правильно писать название столицы Украины

Лоукостер изменил написание трех городов.

Замещение русифицированного написания названий украинских городов в аэропортах и авиакомпаниях различных стран продолжается.

Так в Таллинне аэропорт украинской столицы теперь написан как Kyiv, причем и на английском, и на эстонском языках верно. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

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"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написание верное. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - сказала дипломат.

Также правильную транслитерацию трех украинских городов можно увидеть на ресурсах ирландского лоукостера Ryanair - Kyiv, Odesa, Lviv. К этому приложили руку украинские дипломаты в Ирландии.