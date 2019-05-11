#KyivNotKiev: аэропорт Таллинна и Ryanair начали правильно писать название столицы Украины
Замещение русифицированного написания названий украинских городов в аэропортах и авиакомпаниях различных стран продолжается.
Так в Таллинне аэропорт украинской столицы теперь написан как Kyiv, причем и на английском, и на эстонском языках верно. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
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"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написание верное. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - сказала дипломат.
Также правильную транслитерацию трех украинских городов можно увидеть на ресурсах ирландского лоукостера Ryanair - Kyiv, Odesa, Lviv. К этому приложили руку украинские дипломаты в Ирландии.
Недавно крупнейший лоукостер Европы @Ryanair 🛫 вернулся к использованию обрусевшей транслитерации 🇺🇦 городов латиницей.— #CorrectUA (@correctua) May 10, 2019
При поддержке активной позиции общества и обращение @UKRinIRL нам удалось вернуть #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov ✌️
Работаем дальше 😉 pic.twitter.com/R9ySXqEBJk