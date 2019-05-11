цей матеріал доступний українською

#KyivNotKiev: аэропорт Таллинна и Ryanair начали правильно писать название столицы Украины

04:13, 11 мая 2019
Новости туризма
26 0
В Таллинне начали правильно указывать название Киева латиницей / фото twitter.com/Mariana_Betsa

Так в Таллинне аэропорт украинской столицы теперь написан как Kyiv, причем и на английском, и на эстонском языках верно. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Читайте такжеKyiv not Kiev: два международных аэропорта изменили написание названия Киева

"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написание верное. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - сказала дипломат.

Также правильную транслитерацию трех украинских городов можно увидеть на ресурсах ирландского лоукостера Ryanair - Kyiv, Odesa, Lviv. К этому приложили руку украинские дипломаты в Ирландии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ryanair#Таллинн