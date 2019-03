В аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов на правильное

Аэропорты Тбилиси и Батуми поддержали обращение украинских дипломатов, и изменили написание названий украинских городов.

Аэропорты Тбилиси и Батуми поддержали обращение украинских дипломатов и изменили написание названий украинских городов на такое, которое использует Украина.

До сих пор во время написания названий городов на латыни названия некоторых городов писали в русской транскрипции, однако теперь изменили согласно правильному написанию, сообщает Грузия Online.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, преследующую целью популяризации написания латинскими буквами названий городов, в том числе:-#KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdess.

После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

В управляющей компании международных аэропортов Тбилиси и Батуми "ТАВ Джорджия" пояснили, что они уже изменили названия, и на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov- Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa - Odesа.

Отметим, 12 марта депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об особенностях написания латиницей географических названий Украины". Целью проекта постановления является установление единых требований к транслитерации латиницей топонимов географических объектов Украины с целью обеспечения корректного их применения во всех сферах внешнеэкономических и международных отношений, в СМИ и других информационных продуктах. На сегодня постановление передано на рассмотрение в Комитет Рады.

Отмечается, что топоним латиницей "Kyiv" официально используется ООН, в международных отношениях и большинстве картографических сервисов мира. Официальная инструкция по стилю от ЕС Interinstitutional Style Guide требует использования Kyiv с 2012 года, а инструкция по стилю журнала The Economist (The Economist Style Guide) от 2005 Kyiv также используется медиа, в первую очередь, англоязычными СМИ из Украины, а также иностранными включая CBC, the Globe and Mail, и National Post в Канаде.

В Украине в октябре 2018 года стартовала информкампания #CorrectUA, инициаторы которой настаивают на правильном написании столицы Украины - города Киева латиницей (Kyiv not Kiev). Инициативу уже поддержали британское издание The Guardian и авторитетный справочник по правописанию немецкого языка - Duden.

Написание Kiev на Kyiv сменили лондонский аэропорт Лутон, аэропорт Варшава-Модлин, аэропорт им. Ференца Листа в Будапеште, аеропорт Бейрута им. Рафика Харириа, а также международные аэропорты Таллина и Афин.