В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню

Вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед в ресторане башни.

В Париже из-за снегопада ограничили доступ туристов к одной из самых известных достопримечательностей французской столицы – Эйфелевой башне.

Об этом говорится в Twitter Эйфелевой башни.

Читайте такжеЭйфелеву башню закрыли из-за недовольства работников "ужасными" очередями

"Из-за снежной погоды меня временно закрыли для посетителей", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед в ресторане башни.

По данным французской прессы, начиная с 6 утра Францию накрыли снегопады, а в 24 департаментах страны объявлен повышенный уровень метеоопасности. Жителям Парижа рекомендуют ограничить поездки в связи с погодными условиями.

Как сообщал УНИАН, в декабре во французской столице временно закрывали Эйфелеву башню и Лувр из-за очередных акций "желтых жилетов".