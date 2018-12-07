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В Париже временно закрывают Эйфелеву башню и Лувр из-за акций "желтых жилетов" (видео)

12:52, 07 декабря 2018
Новости туризма
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Ілюстарція / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водители, возмущенные ценами на топливо, обещают завтра вновь выйти на протесты. На прошлой неделе подобная акция закончились массовыми беспорядками. Протестующие жгли машины, разбивали витрины магазинов и повредили одну из исторических достопримечательностей - Триумфальную арку.

Под давлением толпы французскому правительству пришлось отказаться от плана увеличить акциз на топливо в следующем году.

Сейчас, чтобы избежать столкновений по всей стране на улицы отправят 89 тысяч полицейских.

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Теги: #Лувр#протесты в Париже#протесты во Франции#Эйфелева башня