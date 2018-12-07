В Париже временно закрывают Эйфелеву башню и Лувр из-за акций "желтых жилетов" (видео)
12:52, 07 декабря 2018Новости туризма
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Водители, возмущенные ценами на топливо, обещают завтра вновь выйти на протесты.
Ілюстарція / REUTERS
Во французской столице временно закрывают Эйфелеву башню и Лувр из-за очередных акций "желтых жилетов".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Водители, возмущенные ценами на топливо, обещают завтра вновь выйти на протесты. На прошлой неделе подобная акция закончились массовыми беспорядками. Протестующие жгли машины, разбивали витрины магазинов и повредили одну из исторических достопримечательностей - Триумфальную арку.
Под давлением толпы французскому правительству пришлось отказаться от плана увеличить акциз на топливо в следующем году.
Сейчас, чтобы избежать столкновений по всей стране на улицы отправят 89 тысяч полицейских.
В Париже временно закрывают Эйфелеву башню и Лувр-за акции водителей, возмущенных ценами на горючее
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