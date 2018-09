Свадебное платье Меган Маркл станет музейным экспонатом (фото, видео)

На выставке каждый желающий сможет в деталях рассмотреть свадебное платье герцогини Сассекской.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которое состоялось 19 мая, стала едва ли не главным событием этого года, по которой следили с разных уголков Земли.

А уже в октябре этого года Виндзорский замок сделает королевскую свадьбу ближе к народу, выставив на всеобщее обозрение свадебное платье Меган.

По сообщению Кенсингтонского дворца, выставка под названием "Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские" (A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex) пройдет с 26 октября по 6 января в Виндзорском замке и с 13 июня по 6 октября 2019 года в Холирудском дворце в Эдинбурге.

На экспозиции будет представлено платье из белого атласа с воротником-лодочкой, созданное специально для Меган Маркл дизайнером модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которую каждый желающий сможет в деталях рассмотреть