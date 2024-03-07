Больше всего туристы мечтают увидеть визитные карточки Франции и Италии.

На планете Земля – огромное количество невероятных мест, достойных посещения, но для многих туристов местом мечты по-прежнему являются самые банальные достопримечательности.

Издание Travel Off Path со ссылкой на данные исследования Visited Travel App определило десять достопримечательностей по всему миру, которые чаще всего попадают в wish-листы туристов. И там все без сюрпризов.

Возглавила рейтинг (какая неожиданность!) Эйфелева башня в Париже, которая является одной из самых популярных локаций мира в одном из самых популярных городов мира. Также в первую тройку попали две достопримечательности в Италии – римский Колизей и исторический центр Венеции. Последние сильно страдают от чрезмерного туризма, а потому ввоодят строгие ограничение – от платы за вход в город до штрафов за повреждение.

Видео дня

Топ-10 самых желанных достопримечательностей в мире

1. Эйфелева башня, Париж, Франция.

2. Колизей, Рим, Италия.

3. Венеция, Италия.

4. Саграда Фамилия, Барселона, Испания.

5. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США.

6. Собор Святого Петра, Ватикан.

7. Биг-Бен, Лондон, Великобритания.

8. Версальский дворец, Париж, Франция.

9. Пизанская башня, Пиза, Италия.

10. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие "вторые" города в разных странах мира, которые нередко ничем не уступают столицам, а то и превосходят их. Возглавил рейтинг немецкий город Гамбург.

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