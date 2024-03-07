На планете Земля – огромное количество невероятных мест, достойных посещения, но для многих туристов местом мечты по-прежнему являются самые банальные достопримечательности.
Издание Travel Off Path со ссылкой на данные исследования Visited Travel App определило десять достопримечательностей по всему миру, которые чаще всего попадают в wish-листы туристов. И там все без сюрпризов.
Возглавила рейтинг (какая неожиданность!) Эйфелева башня в Париже, которая является одной из самых популярных локаций мира в одном из самых популярных городов мира. Также в первую тройку попали две достопримечательности в Италии – римский Колизей и исторический центр Венеции. Последние сильно страдают от чрезмерного туризма, а потому ввоодят строгие ограничение – от платы за вход в город до штрафов за повреждение.
Топ-10 самых желанных достопримечательностей в мире
1. Эйфелева башня, Париж, Франция.
2. Колизей, Рим, Италия.
3. Венеция, Италия.
4. Саграда Фамилия, Барселона, Испания.
5. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США.
6. Собор Святого Петра, Ватикан.
7. Биг-Бен, Лондон, Великобритания.
8. Версальский дворец, Париж, Франция.
9. Пизанская башня, Пиза, Италия.
10. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие "вторые" города в разных странах мира, которые нередко ничем не уступают столицам, а то и превосходят их. Возглавил рейтинг немецкий город Гамбург.
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