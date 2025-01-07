В конце концов, ценным оказались не потраченные деньги, а полученные впечатления, говорит женщина.

Бюджетные путешествия вокруг света вполне возможны, но в конце концов полученные впечатления важнее финансовой экономии. К такому выводу пришла женщина, которая совершила 17-месячное путешествие вокруг планеты вместе со своим партнером. Выводами она поделилась с изданием Business Insider.

Пара несколько лет накапливала деньги на путешествие. План заключался в том, чтобы во время путешествия в среднем терять не более 50 долларов в день на человека. То есть 1500 долларов в месяц.

Сначала им удавалось держаться в пределах бюджета. Первые два месяца они провели в Перу, где женщина потратила 1370,29 долларов в июле и 1179 долларов в августе. Как позже выяснилось, именно Перу было самой дешевой страной из всех, которые пара посетила в течение 17-месячного путешествия.

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Экономия объяснялась не только низкими местными ценами на еду и жилье. Пара умышленно выбирала дешевые автобусные рейсы вместо быстрых дорогих, самостоятельно готовила себе еду и игнорировала дорогие экскурсии.

В Эквадоре расходы составляли уже в среднем 45,60 долларов в день, а в Колумбии женщина вышла за пределы бюджета, тратя в среднем по 57 долларов в день.

"Исследуя Центральную Америку, я не слишком превышала свой месячный бюджет в 1500 долларов. В один месяц я потратила 1646 долларов, а в другой - 1888 долларов. Мои ежедневные расходы были ниже 50 долларов в Сальвадоре (38,70 долларов) и Коста-Рике (33,09 долларов)", - рассказала женщина.

В дальнейшем держаться в пределах бюджета уже не удавалось. Женщина тратила по 58 долларов в день в Гондурасе, по 53 доллара в Никарагуа, 62 - в Гватемале. Потом был перелет в Азию, и вроде бы бюджетный Вьетнам тоже обходился в 54 доллара в день.

"Оглядываясь назад, я думаю, что я могла бы остаться в пределах бюджета в тех местах, если бы я старалась больше или реорганизовала свой маршрут", - говорит она, вспоминая в частности некоторые слишком дорогие развлечения или слишком дорогое жилье при возможности арендовать более дешевое помещение.

Но некоторые страны действительно удивили женщину тем, насколько они оказались дорогими. Например, Мексика и соседнее государство Белиз обошлись путешественнице в 3076,75 долларов в месяц. Хотя и там свою роль сыграли дорогие развлечения, все же средние цены почти на все оказались выше, чем путешественники ожидали. Вроде бы дешевая Индонезия в среднем обходилась в 110 долларов в день, хотя там были расходы на дорогие экскурсии.

О некоторых странах изначально было понятно, что они будут дорогими для посещения. В Сингапуре, благодаря всем стараниям, удалось ограничить расходы 95 долларами в день. Но рекордной по затратам стала Япония. Один день пребывания там стоил в среднем 122 доллара, или почти 3300 долларов за неполный месяц.

"Так долго путешествовать было невероятно, и это было бы невозможно без моего бюджета. Ежедневные и месячные цели по расходам помогли мне контролировать свои расходы. Оглядываясь назад, я могла бы изменить свой маршрут, чтобы проводить больше времени в странах, где я потратила меньше, но в конце концов я ни о чем не жалею. На самом деле, мой совет заключается в том, чтобы тратить деньги на развлекательные мероприятия (в разумных пределах) - я никогда не забуду, как увидела диких орангутангов в Индонезии или научилась готовить суши в Японии. Деньги можно заработать еще, но воспоминания остаются навсегда", - резюмирует женщина.

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