София и Бухарест – самые дешевые для посещения города Европы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

На фоне растущих по всему миру цен и нестабильных курсов валют путешествия обходятся туристам все дороже. Впрочем, в Европе есть еще немало удивительных мест, которые можно посетить с ограниченным бюджетом.

Сервис Eurail, предлагающим туристам межнациональные проездные на поезда, составил список из 10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году.

Возглавила рейтинг болгарская столица София, где средние ежедневные расходы на одного туриста составляют 36,49 евро. При этом город предлагает гостям некоторые бесплатные услуги – от свободного входа в местную художественную галерею до бесплатной горячей минеральной воды из знаменитых источников Баня Баши.

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Вторую строчку в списке заняла румынская столица Бухарест, где за день путешественники в среднем тратят по 38,67 евро, а третье место разделили сразу два города – польский Краков и венгерская столица Будапешт с ежедневными туристическими расходами 43,48 евро каждый.

10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году

  1. София, Болгария (36,49 евро)
  2. Бухарест, Румыния (38,67 евро)
  3. Краков, Польша (43,48 евро).
  4. Будапешт, Венгрия (43,48 евро).
  5. Сараево, Босния и Герцеговина (45,67 евро).
  6. Белград, Сербия (46,62 евро).
  7. Загреб, Хорватия (51,41 евро).
  8. Варшава, Польша (52,3 евро).
  9. Братислава, Словакия (56,51 евро).
  10. Чески Крумлов, Чехия (69,99 евро).

Как сообщал УНИАН, ранее страховой сервис HelloSafe определил самые дешевые и самые дорогие для посещения страны мира в 2024 году. Оказалось, дешевле всего отдых обходится в Лаосе, а дороже всего – на Барбадосе.

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