На фоне растущих по всему миру цен и нестабильных курсов валют путешествия обходятся туристам все дороже. Впрочем, в Европе есть еще немало удивительных мест, которые можно посетить с ограниченным бюджетом.
Сервис Eurail, предлагающим туристам межнациональные проездные на поезда, составил список из 10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году.
Возглавила рейтинг болгарская столица София, где средние ежедневные расходы на одного туриста составляют 36,49 евро. При этом город предлагает гостям некоторые бесплатные услуги – от свободного входа в местную художественную галерею до бесплатной горячей минеральной воды из знаменитых источников Баня Баши.
Вторую строчку в списке заняла румынская столица Бухарест, где за день путешественники в среднем тратят по 38,67 евро, а третье место разделили сразу два города – польский Краков и венгерская столица Будапешт с ежедневными туристическими расходами 43,48 евро каждый.
10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году
- София, Болгария (36,49 евро)
- Бухарест, Румыния (38,67 евро)
- Краков, Польша (43,48 евро).
- Будапешт, Венгрия (43,48 евро).
- Сараево, Босния и Герцеговина (45,67 евро).
- Белград, Сербия (46,62 евро).
- Загреб, Хорватия (51,41 евро).
- Варшава, Польша (52,3 евро).
- Братислава, Словакия (56,51 евро).
- Чески Крумлов, Чехия (69,99 евро).
Как сообщал УНИАН, ранее страховой сервис HelloSafe определил самые дешевые и самые дорогие для посещения страны мира в 2024 году. Оказалось, дешевле всего отдых обходится в Лаосе, а дороже всего – на Барбадосе.
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