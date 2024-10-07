Дешевле всего день отдыха туристам обходится в болгарской столице Софии.

На фоне растущих по всему миру цен и нестабильных курсов валют путешествия обходятся туристам все дороже. Впрочем, в Европе есть еще немало удивительных мест, которые можно посетить с ограниченным бюджетом.

Сервис Eurail, предлагающим туристам межнациональные проездные на поезда, составил список из 10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году.

Возглавила рейтинг болгарская столица София, где средние ежедневные расходы на одного туриста составляют 36,49 евро. При этом город предлагает гостям некоторые бесплатные услуги – от свободного входа в местную художественную галерею до бесплатной горячей минеральной воды из знаменитых источников Баня Баши.

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Вторую строчку в списке заняла румынская столица Бухарест, где за день путешественники в среднем тратят по 38,67 евро, а третье место разделили сразу два города – польский Краков и венгерская столица Будапешт с ежедневными туристическими расходами 43,48 евро каждый.

10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году

Как сообщал УНИАН, ранее страховой сервис HelloSafe определил самые дешевые и самые дорогие для посещения страны мира в 2024 году. Оказалось, дешевле всего отдых обходится в Лаосе, а дороже всего – на Барбадосе.

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