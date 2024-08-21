Путешественница придумала несколько простых правил, которые помогли ей сделать свой первый круиз приятным.

Слишком большие толпы туристов на популярных локациях могут существенно подпортить настроение даже самым общительным людям, а вот для интровертов это и вовсе может быть настоящей пыткой.

Тревел-блогерша из Калифорнии Лорел Максвелл, которая ненавидит толпы, рискнула отправиться в путешествие на огромном круизном лайнере, где, казалось бы, невозможно спрятаться от людей, и рассказала о своих впечатлениях в колонке для Business Insider.

"Я путешественник-интроверт, который предпочитает отдаленные острова шумным городам. Вот почему, когда мои родственники, которые любят круизы, захотели отправиться в международное путешествие, я знала, что этот опыт выведет меня из зоны комфорта. Я никогда раньше не была в круизе, но предполагала, что там будет постоянно многолюдно, шумно и сложно оторваться от других", – рассказала Лорел. Видео дня

Чтобы сделать свое пребывание на борту максимально комфортным, девушка разработала несколько лайфхаков, которые помогли ей сделать свой первый круиз приятным.

Я изучила, когда корабль наиболее заполнен

"Одной из первых вещей, которую я заметила на круизном судне, было то, что некоторые места – такие как бары, бассейны, линии шведского стола и тренажерный зал – быстро заполнялись. Вместо того, чтобы пытаться чувствовать себя комфортно в таких ситуациях, я определила другое время для посещения. Например, мы с мужем часто вставали рано, чтобы сходить в спортзал или на шведский стол", – пояснила она.

Кроме того, вместо того, чтобы есть в общих зонах, она нередко брала еду с собой в номер, что давало ей время перезарядиться.

Я участвовала только в нескольких мероприятиях в день

"Я экономила энергию, выбирая только несколько мероприятий на каждый день. Планируя поездку, мы с мужем уточняли, какие мероприятия мы хотим делать самостоятельно, и оставляли открытым приглашение для родственников мужа присоединиться к нам в другое время", – поделилась Лорел.

При этом, хотя она и сходила на несколько экскурсий, организованных круизной компанией, чаще ей было удобнее бронировать свои собственные мероприятия заранее.

"Я обнаружила, что смогла увидеть больше, поскольку путешествовала только с мужем, и мы также получили индивидуальный опыт и могли проводить больше времени в предпочтительных местах. Кроме того, выбирая между групповыми экскурсиями и походами с партнером, я могла контролировать, сколько времени я провожу с людьми", – рассказала путешественница.

При этом Лорел отметила, что, возможно, она и участвовала в меньшем количестве мероприятий, зато избирательность позволила ей получить настоящее удовольствие от них, а не чувствовать себя измотанной и переутомленной.

Я находила время, чтобы подзарядиться самостоятельно

"К счастью, у меня был небольшой балкон за пределами моей каюты, на котором я могла расслабиться после общения с людьми... Я также носила рюкзак с книгой или журналом и проводила время в отсеках только для взрослых на корабле, которые, как правило, были немного тише", – рассказала Лорел.

В то же время, по вечерам она ходила к бассейну одна, пока ее муж общался со своими родственниками.

В целом, мой первый круиз был отличным опытом

"Я, конечно, колебалась, отправляться ли в свой первый круиз, но в итоге я наслаждалась этим опытом. С помощью нескольких простых стратегий я смогла ценить свое время на борту и в портах захода. Мало что приносит больше уединения, чем пребывание на корабле посреди океана, когда знаешь, как управлять толпой. Я смогла посетить новые места с любимыми людьми, хотя я путешествовала в стиле, который казался противоречащим моей интровертной натуре", – подытожила она.

Как сообщал УНИАН, ранее британец Леон Бекенхэм, более 10 лет живущий на Майорке, в своем блоге для британской газеты The i рассказал, как на переполненном острове найти уютные уголки без толп.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.