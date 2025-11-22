Некоторые вещи становятся понятными только с опытом, поэтому полезно о них узнать от более опытного коллеги.

Отдых на круизных лайнерах приобретает все большее распространение, но не все понимают особенности этого необычного для большинства направления в туризме. Опытная путешественница Джилл Роббинс, которая побывала в 20 различных круизах, в авторской статье для Business Insider дала 5 неочевидных советов тем, кто отправляется в свой первый круиз.

Берите с собой рулон скотча . Джилл отмечает, что скотч не занимает много места в чемодане, однако может оказаться полезным во множестве ситуаций в путешествии. Пользуйтесь душем при спортзалах на судне . Джилл обратила внимание, что душевые кабинки в каютах на круизных лайнерах слишком тесные, чтобы ими было удобно пользоваться. Зато при спортзале, которые всегда есть на круизных лайнерах, душевые кабинки почти всегда больше. Пользуйтесь прачечной на борту . Если речь идет о длительном круизе, вместо того, чтобы брать с собой много сменной одежды, просто пользуйтесь прачечной на судне для своего ограниченного комплекта одежды. Пользуйтесь спа-салоном в портовые дни . Если вас не очень интересуют экскурсии во время остановки лайнера в определенном порту, это прекрасная возможность воспользоваться спа-салоном на борту именно в такой день. В большинстве случаев услуги салона в портовые дни будут дешевле, а других клиентов - будет меньше. Не берите каюту с балконом . По словам Джилл, нет смысла брать дорогую каюту с балконом в большинстве круизов, ведь большую часть времени в море ничего интересного не происходит и смотреть там не на что. Хотя есть исключения, такие как круизы в живописных прибрежных морях, например на Аляске, где есть возможность насладиться видами.

