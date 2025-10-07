Иностранным путешественникам стоит учитывать некоторые особенности менталитета испанцев.

Испания – одна из самых популярных стран мира, и даже продолжительные массовые протесты против чрезмерного туризма не удерживают путешественников от ее посещения.

Тем не менее, отправляясь на отдых в Испанию, многие туристы допускают целый ряд досадных ошибок, способных испортить им общее впечатление от поездки.

Журналистка Наталия Диаз, уже 16 лет живущая в испанской столице Мадриде, в своем блоге на Lonely Planet дала туристам полезные советы, чтобы отпуск в Испании прошел гладко.

"С первого дня меня легко очаровала эта теплая и гостеприимная страна. Она отвечает многим требованиям европейского направления: великолепная кухня и вина, впечатляющие пейзажи, архитектурные шедевры, зеленые зоны и процветающая художественная жизнь. Путешествовать по стране очень удобно благодаря эффективной и надежной системе общественного транспорта Испании, включающей несколько видов транспорта. А испанцы – одни из самых дружелюбных местных жителей, которые с радостью подскажут вам дорогу, если вы заблудитесь", – делится опытом она.

В то же время Диаз признает, что ей пришлось приспособиться к некоторым местным культурным особенностям. Например, в Испании приемы пищи проходят гораздо позже, чем в других странах мира.

"Я до сих пор помню свои первые дни в Мадриде, когда мой желудок буквально бунтовал, ожидая, когда для меня забронируют столик на "ранний" ужин в 9 вечера. И забудьте о спешном уходе с общественных мероприятий: в Испании прощание может занять еще час", – вспоминает журналистка.

16 вещей, которые нужно знать перед поездкой в ​​Испанию

Берите с собой теплые вещи . По ее словам, хотя Испания славится своими залитыми солнцем пляжами, на самом деле холодных времен года в стране больше, чем теплых: ранняя весна (с марта по май), осень (с сентября по ноябрь) и зима (с декабря по февраль). При этом в северных регионах Испании, таких как Страна Басков, Астурия и Галисия, температура ниже, чем в остальной части страны. Безналичные расчеты – обычное дело . Диаз отмечает, что в Испании довольно хорошо развита система оплаты картами, а потому туристы могут обходиться без наличных несколько дней и без проблем оплачивать еду, напитки, такси и проезд на автобусе безналично. Тем же, кто берет наличные, она рекомендует запастись монетами и мелкими купюрами, поскольку в некоторых заведениях, у водителей автобусов и такси, особенно в утренние смены, обычно нет сдачи с крупных купюр. Тщательно выбирайте время для поездки в Мадрид . "Подумайте дважды, прежде чем приезжать в Мадрид в августе. Большинство заведений в испанской столице закрываются, а мадридцы обычно отправляются на пляжи, чтобы спастись от изнуряющей августовской жары", – предостерегает жительница испанской столицы. Будьте готовы к позднему ужину . Автор материала констатирует, что многие туристы, впервые приезжающие в Испанию, остаются голодными, ожидая открытия ресторанов – большинство из них открыты на обед с 13:00 до 16:00, а на ужин с 20:00 до 1:00. Многие заведения также закрыты по понедельникам. Не заказывайте сангрию . Это сразу выдаст в вас туриста. Вместо этого попробуйте заказать местный напиток, похожий на сангрию, – тинто де верано, коктейль из красного вина и лимонной газировки. Любителям пива Диаз рекомендует заказывать канью – небольшой бокал разливного пива (около 250 мл). Чаевые не требуются . Жительница Мадрида отмечает, что в европейских странах в целом не принято давать чаевые. Но, разумеется, они очень приветствуются, особенно если вам понравилось хорошее обслуживание. Не ешьте на ходу . "Еда – это извечное удовольствие, которым нужно наслаждаться не спеша, поэтому редко можно увидеть испанцев, жующих бутерброды или картофель фри во время прогулки по улице или поездки в общественном транспорте", – отмечает она. Ищите обеды с фиксированной ценой . Журналистка советует заказывать "меню дня" (menú del día) на обед в будние дни с фиксированной ценой (от 8 до 17 евро), которое включает в себя набор из трех блюд с десертом, напитками, хлебом и кофе. Ешьте поздно, ложитесь спать поздно . "Уделите время "собремесе" – долгому разговору после еды. Это отличительная черта общительной испанской культуры, позволяющая продлить общение за пределами обеденного времени, чтобы как можно дольше наслаждаться обществом друг друга, обычно за напитками", – рассказывает Диаз. Следите за своими вещами . Автор материала призывает туристов быть бдительными, ведь в Испании в популярных туристических районах обычно много карманников: "Если вы сидите за столиком на открытом воздухе, остерегайтесь продавцов, которые подозрительно приближаются и отвлекают вас своими товарами, например, цветами или лотерейными билетами, одновременно тайком крадя ваш кошелек или мобильный телефон со стола (я не раз наблюдала этот метод!)". В Испании можно пить воду из-под крана . По ее словам, испанская вода из-под крана (agua de grifo) безопасна для питья, хотя ее вкус и различается в зависимости от региона. Используйте единый номер для экстренных случаев . "Звоните по номеру 112 в любой чрезвычайной ситуации. Вы можете позвонить по этому номеру в любой чрезвычайной ситуации в Испании, даже если у вас нет испанской SIM-карты в мобильном телефоне. Вас соединят с нужной службой экстренной помощи через многоязычных операторов. Чтобы связаться с Национальной полицией Испании, позвоните по номеру 091", – советует журналистка. Одевайтесь подобающим образом, когда вы не на пляже . Диаз советует туристам выбирать элегантную повседневную одежду и избегать слишком неформальной, например, спортивной, пляжной или слишком открытой одежды в городе. При посещении религиозных мест, таких как церкви, соборы или мечети, следует прикрывайть плечи и колени, чтобы проявить уважение к этим местам. Освежите базовый испанский язык . "Как и в любом другом месте, очень полезно знать основные местные фразы. Хотя в крупных, туристических городах вы можете свободно общаться по-английски, в небольших, менее известных городах, находящихся вне туристического радара, все обстоит иначе. Не говорите "no problemo" (нет проблем), это неправильно. Правильная фраза – "no hay problema" (нет проблем) или, в разговорной речи, "no pasa nada" (нет проблем)", – отмечает она. Знайте, что считается вежливым . Жительница Испании отмечает, что в стране принято здороваться с людьми в общественных местах (в лифтах, магазинах, коридорах), даже с незнакомцами. "Похвалите хорошее обслуживание, сказав "muy amable". Это вежливое выражение, означающее "очень любезно", часто используется для выражения благодарности за чью-то помощь. Его можно использовать в разных ситуациях, например, если человек приложил все усилия, чтобы помочь вам, например, подсказал дорогу, придержал дверь или уступил вам место. Вы также можете сказать это, чтобы выразить свою признательность за обслуживание клиентов, которое превзошло все ожидания", – добавила Диаз. Не уходите с мероприятия, не попрощавшись . По ее словам, в Испании непринято уходить с мероприятия, не предупредив хозяина. Однако стоит быть готовыми к долгому, затянутому прощанию – испанцы очень общительные люди, которые любят затягивать разговоры, что приводит к долгим, а зачастую и многократным прощаниям.

