Использование этих "распространенных" испанских фраз может привести к серьезным неприятностям.

Многие туристические эксперты советуют туристам выучить хотя бы несколько ключевых фраз на языке страны, в которую они едут на отдых. Однако в своем стремлении расширить свои филологические познания некоторые путешественники заходят слишком далеко и в итоге попадают в неловкие ситуации.

Например, как бы гости не пытались угодить жителям Испании, протестующим против чрезмерного туризма, использование некоторых казалось бы "распространенных" испанских фраз может привести к серьезным неприятностям.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на руководителя отдела культуры и коммуникаций платформы City Lit Клаудио Гуасти, особенно часто иностранные туристы попадают в неловкие ситуации из-за следующих четырех фраз.

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1. Случайное признание в возбуждении, если вам тепло. По словам Гуасти, туристам не стоит употреблять фразу "estoy caliente", если они хотят сказать, что им тепло.

"Хотя это может показаться прямым переводом фразы "Мне жарко", на самом деле в испанском языке это означает возбуждение при описании человека. Правильнее использовать фразу "tengo calor", что означает "Мне жарко", и это подходящий способ сказать, что вам жарко из-за погоды", – отметил он.

При этом, по его слова, "Caliente" все еще можно использовать для описания еды или напитков, например: "Quiero un té caliente" ("Я хочу горячего чая") или "El café está muy caliente" ("Кофе очень горячий").

2. Фраза "я женат/замужем" вместо "устал(а)". Языковой эксперт отмечает, что два похожих по звучанию испанских слова могут вызвать путаницу и неловкие ситуации: "cansado" и "casado".

В частности, "Estoy cansado" (для мужчин) или "estoy cansada" (для женщин) означает "я устал(а)", тогда как "estoy casado/casada" означает семейный статус.

3. Фраза "вы беременны" вместо "вы смущены". "Распространенная языковая ошибка – предполагать, что "embarazada" означает "смущен(а)" из-за схожести написания (с английским языком – ред.). На самом деле "embarazada" означает "беременная", – пояснил Клаудио.

По его словам, чтобы выразить смущение по-испански, правильно использовать фразу "estoy avergonzado" для мужчин и "estoy avergonzada" для женщин.

4. Фраза "hasta la vista" при прощании – никто так не говорит! "Хотя фраза "hasta la vista" известна благодаря ее появлению в популярных фильмах, носители испанского языка нечасто используют ее в повседневной речи. Более уместные и естественные фразы для прощания – "hasta luego" (увидимся позже) или "adiós" (до свидания). Эти фразы широко используются и понятны в испаноязычных регионах", – пояснил эксперт.

Другие языковые курьезы с туристами заграницей

Как сообщал УНИАН, ранее в Португалии русскоязычного туриста арестовали из-за досадной языковой ошибки – мужчина хотел заказать гранатовый сок, но официант подумал, что у него граната.

При этом многие туристы в обсуждении на Reddit признали, что чаще всего проблемы при заказе еды в других странах у них возникают именно из-за незнания местного языка.

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