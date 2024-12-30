Испанская кухня не ограничивается только хамоном и паэльей.

Немало туристов, приезжая в Испанию, совершают одну и ту же ошибку – полагают, что паэлья является национальным блюдом по всей территории страны.

На самом же деле для разных регионов страны характерны свои собственные блюда, и пробовать их стоит именно там, откуда они родом, отметили в комментарии Daily Mail испанские шеф-повара Хуан Баутиста Агреда и Алехандро Нуньес.

При этом они рассказали, какие испанские блюда стоит попробовать в разных регионах страны.

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Южная Испания:

Гаспачо – освежающий холодный суп на основе томатов, идеально подходящий для жарких дней;

– освежающий холодный суп на основе томатов, идеально подходящий для жарких дней; Ахобланко – охлажденный суп из миндаля и чеснока, легкий и необычный;

– охлажденный суп из миндаля и чеснока, легкий и необычный; Сальморехо – похож на гаспачо, но гуще, украшен крутым яйцом и ветчиной;

– похож на гаспачо, но гуще, украшен крутым яйцом и ветчиной; Эспетос де Сардинас – сардины, нанизанные на шампуры и обжаренные на открытом огне;

– сардины, нанизанные на шампуры и обжаренные на открытом огне; Фритура де Пескадито – слегка обжаренная и отбитая мелкая рыба, основное блюдо андалузской кухни.

Побережья Валенсии и Каталонии:

Паэлья – с морепродуктами или валенсийская разновидность с кроликом и курицей;

– с морепродуктами или валенсийская разновидность с кроликом и курицей; Фидеуа – блюдо на основе лапши, похожее на паэлью, часто готовится с морепродуктами;

– блюдо на основе лапши, похожее на паэлью, часто готовится с морепродуктами; Фрикандо – каталонское тушеное мясо говядины с грибами, сытное и ароматное;

– каталонское тушеное мясо говядины с грибами, сытное и ароматное; Pan con tomate – хлеб, натертый свежими помидорами, оливковым маслом и солью;

– хлеб, натертый свежими помидорами, оливковым маслом и солью; Gambas al Ajillo – креветки, приготовленные в шипящем чесноке и оливковом масле.

Внутренние и более холодные регионы:

Потаж – сытное рагу с бобовыми и овощами;

– сытное рагу с бобовыми и овощами; Judias Guisadas – тушеные бобы с различными видами мяса и специями, согревающее блюдо;

– тушеные бобы с различными видами мяса и специями, согревающее блюдо; Rabo de Toro – рагу из бычьих хвостов, нежное и насыщенное.

Канарские острова:

Чичарро – вид скумбрии, добываемый в морях вокруг островов, который готовится на гриле, часто с молодым картофелем и острым канарским соусом из красного перца "мохо пикон".

Национальная классика:

Тортилья де пататас – испанский омлет с яйцами, картофелем и иногда луком;

– испанский омлет с яйцами, картофелем и иногда луком; La Bomba de la Barceloneta – панированный и жареный шарик картофельного пюре, наполненный мясом, подается с острым соусом;

– панированный и жареный шарик картофельного пюре, наполненный мясом, подается с острым соусом; Croquetas de Jamon – сливочные крокеты из ветчины, хрустящие снаружи и кремовые внутри;

– сливочные крокеты из ветчины, хрустящие снаружи и кремовые внутри; Cogollos al Pilpil – щечки хека в эмульсии из чеснока и масла чили, баскский деликатес.

Кроме того, Нуньес рекомендует обязательно попробовать испанский хамон иберико.

"Это лучший хамон в мире, постарайтесь найти тот, который выдерживался не менее трех лет, и наслаждайтесь им с бокалом хереса – это совершенство", – говорит он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили самую вкусную кухню мира – испанская оказалась в рейтинге лишь на четвертом месте.

При этом испанские города не попали в первую десятку самых "вкусных" городов мира.

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