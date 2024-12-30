Немало туристов, приезжая в Испанию, совершают одну и ту же ошибку – полагают, что паэлья является национальным блюдом по всей территории страны.
На самом же деле для разных регионов страны характерны свои собственные блюда, и пробовать их стоит именно там, откуда они родом, отметили в комментарии Daily Mail испанские шеф-повара Хуан Баутиста Агреда и Алехандро Нуньес.
При этом они рассказали, какие испанские блюда стоит попробовать в разных регионах страны.
Южная Испания:
- Гаспачо – освежающий холодный суп на основе томатов, идеально подходящий для жарких дней;
- Ахобланко – охлажденный суп из миндаля и чеснока, легкий и необычный;
- Сальморехо – похож на гаспачо, но гуще, украшен крутым яйцом и ветчиной;
- Эспетос де Сардинас – сардины, нанизанные на шампуры и обжаренные на открытом огне;
- Фритура де Пескадито – слегка обжаренная и отбитая мелкая рыба, основное блюдо андалузской кухни.
Побережья Валенсии и Каталонии:
- Паэлья – с морепродуктами или валенсийская разновидность с кроликом и курицей;
- Фидеуа – блюдо на основе лапши, похожее на паэлью, часто готовится с морепродуктами;
- Фрикандо – каталонское тушеное мясо говядины с грибами, сытное и ароматное;
- Pan con tomate – хлеб, натертый свежими помидорами, оливковым маслом и солью;
- Gambas al Ajillo – креветки, приготовленные в шипящем чесноке и оливковом масле.
Внутренние и более холодные регионы:
- Потаж – сытное рагу с бобовыми и овощами;
- Judias Guisadas – тушеные бобы с различными видами мяса и специями, согревающее блюдо;
- Rabo de Toro – рагу из бычьих хвостов, нежное и насыщенное.
Канарские острова:
- Чичарро – вид скумбрии, добываемый в морях вокруг островов, который готовится на гриле, часто с молодым картофелем и острым канарским соусом из красного перца "мохо пикон".
Национальная классика:
- Тортилья де пататас – испанский омлет с яйцами, картофелем и иногда луком;
- La Bomba de la Barceloneta – панированный и жареный шарик картофельного пюре, наполненный мясом, подается с острым соусом;
- Croquetas de Jamon – сливочные крокеты из ветчины, хрустящие снаружи и кремовые внутри;
- Cogollos al Pilpil – щечки хека в эмульсии из чеснока и масла чили, баскский деликатес.
Кроме того, Нуньес рекомендует обязательно попробовать испанский хамон иберико.
"Это лучший хамон в мире, постарайтесь найти тот, который выдерживался не менее трех лет, и наслаждайтесь им с бокалом хереса – это совершенство", – говорит он.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили самую вкусную кухню мира – испанская оказалась в рейтинге лишь на четвертом месте.
При этом испанские города не попали в первую десятку самых "вкусных" городов мира.
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