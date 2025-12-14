Перед путешествием лучше пересмотреть правила той авиакомпании, рейсом которой вы планируете лететь.

Перевозка вещей в ручной клади, которую вы берете с собой в салон самолета, строго регулируется. И хотя каждая компания имеет свои правила, есть ряд предметов, которые все же стоит сдать в багаж.

Издание Express рассказывает об основных вещах, которые лучше не класть в ручную кладь. Так, эксперты компании Fulton Umbrellas советуют не брать на борт электронные устройства с литий-ионными батареями. Обычно авиакомпании рекомендуют пассажирам паковать в ручную кладь только электронные устройства с батареями мощностью от 100 до 160 Вт/ч.

Кроме того, туристам советуют полностью зарядить и выключить устройства. Это поможет избежать задержек при прохождении контроля.

Отдельного внимания требуют продукты питания. К примеру, джемы, мягкие сыры подпадают под ограничения по жидкостям объемом 100 мл и могут быть изъяты. В определенных странах могут существовать ограничения на ввоз некоторых продуктов питания. Поэтому перед тем, как паковать сумку, стоит пересмотреть, что разрешено, а что нет.

Зонтики обычно не является проблемой, но большие модели могут вызвать определенные трудности. Их лучше сдавать в багаж. Так вы сможете освободить место для более необходимых вещей, которые могут пригодиться в первую очередь.

Трудности при прохождении контроля могут возникнуть и у тех, кто перевозит в ручной клади протеиновые порошки. Как правило, авиакомпании не запрещают брать их на борт. Но, как сказано в материале, они могут заслонять изображение на рентгеновских аппаратах, что может вызвать задержки при проверках багажа.

"Учитывая множество правил, перед путешествием всегда стоит еще раз проверить правила перевозки багажа каждой авиакомпании, а также конкретные ограничения каждой страны", – добавляют авторы.

Другие советы для туристов

Ранее мы рассказывали о самом дешевом дне для покупки билетов на самолет. Так, самые выгодные тарифы теперь чаще появляются в конце недели. Лучшим днем для бронирования рейсов называют именно воскресенье.

Кроме того, мы писали о трюке, который поможет положить в чемодан вдвое больше вещей. Несмотря на распространенное убеждение среди туристов, скручивать вещи в рулончики для этого совсем не нужно.

