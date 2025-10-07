Этот способ является испытанным и проверенным.

Если вы планируете поехать в отпуск, но понимаете, что не все ваши вещи могут влезть в чемодан, то вы не одни. Однако есть простой способ, по которому упаковка ваших вещей будет легкой. Об этом пишет Express.

"Метод сворачивания - это одна из тех тех техник, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, пока вы не попробуете их. Вы можете вместить в свою сумку почти вдвое больше вещей, чем при традиционном складывании", - рассказал генеральный директор Lexrope Энди Халлидей.

По его словам, путь к успешному сворачиванию вещей заключается в самой технике.

"Начните с того, что положите вещь на ровную поверхность. Для футболок сложите рукава внутрь к центру. Для брюк сложите их вдоль, чтобы создать длинную узкую форму. Затем, начиная с одного конца, плотно и ровно сверните", - отметил Халлидей.

Чем плотнее вы сворачиваете, тем компактнее становится предмет. Таким образом вы сэкономите много места в своем чемодане. Также свернутые предметы помещаются в промежутки и углы, куда не влезает сложенная одежда.

Платья или другие более длинные вещи сперва сложите пополам, а затем сворачивайте снизу вверх. Однако рубашки с воротниками стоит застегнуть, отогнуть рукава назад и свернуть снизу вверх, чтобы защитить воротник.

"Мы испытали это на стандартном ручном чемодане. Используя метод складывания, мы поместили семь футболок, три пары брюк, два свитера и нижнее белье на 5 дней. Благодаря сворачиванию нам удалось вместить 12 футболок, пять пар брюк, четыре свитера и недельный запас нижнего белья, что почти вдвое превышает вместимость чемодана", - добавил Энди.

Также сворачивание предотвращает образование острых складок, которые могут появиться из-за складывания. Поэтому из-за того, что ткань сгибается, а не скручивается под острым углом, одежда вынимается из чемодана намного свежее.

"На некоторых материалах могут быть небольшие морщины, но это не сравнить с глубокими складками от традиционной упаковки. Этот метод особенно хорошо подходит для повседневной одежды, такой как джинсы, футболки и трикотажные изделия. Более официальные вещи, такие как костюмы или платья со структурированным кроем, также выигрывают от сворачивания, хотя по прибытии, возможно, придётся их немного прогладить", - предупредил эксперт.

