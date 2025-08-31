Эксперты советуют упаковывать стекло надлежащим образом.

Из путешествий обычно мы привозим различные сувениры и вещи, которые напоминают о той или иной стране. Однако есть распространенная ошибка, которую допускают туристы, перевозя такие предметы в чемодане. В частности речь идет о том, что ваши сувениры могут разбиться и повредиться. Об этом пишет Express.

Отмечается, что в списке рискованных сувенирных покупок есть стеклянные изделия - от бутылок вина из Франции до итальянского оливкового масла или даже некоторых духов или стеклянных украшений. Несмотря на то, что эти товары популярны, они являются самыми хрупкими.

Эксперты по стеклу объяснили, что даже крепкие на вид стеклянные бутылки могут разбиться под давлением, оставив неприятный сюрприз, когда вы откроете чемодан.

"Чемоданы бросают на конвейерные ленты, складывают в тесных багажных отсеках и сжимают под тяжелыми сумками. Даже прочное стекло может разбиться под таким давлением, если оно не упаковано должным образом. Это не только означает потерю предмета - острые осколки могут остаться среди одежды, создавая реальную опасность, когда люди открывают свои чемоданы", - предупредил один из специалистов.

Если вы потеряете украшение, то это, конечно, разочарует вас, однако разбитая бутылка вина или масла может просочиться через одежду или же испортить ваши гаджеты, что влетит на немаленькую сумму убытков.

Однако это не означает, что вы не должны привозить с собой подарки. Поэтому эксперты советуют упаковывать стекло должным образом. Для этого лучше всего подойдет пузырьковая пленка, если вы ее не имеете, то можно использовать толстые слои одежды.

Кроме того, специалисты советуют размещать стеклянные предметы в центре чемодана, как можно дальше от углов и молний, где, скорее всего, могут произойти удары.

"Люди часто думают, что достаточно обернуть стекло полотенцем, но полотенца имеют свойство смещаться во время транспортировки. Лучше всего использовать мягкую одежду, такую как свитера или футболки, и плотно упаковывать, чтобы ничего не смещалось во время путешествия", - рекомендует эксперт.

Также во многих аэропортах и на курортах продаются защитные чехлы, которые предназначены для бутылок.

"Стекло может прослужить десятилетиями, если с ним правильно обращаться, но достаточно одного неосторожного мгновения, чтобы оно разбилось. Путешественники должны помнить, что чемодан не является безопасным местом, если не принять соответствующих мер. Несколько минут тщательной упаковки могут сэкономить много убытков, денег и стресса", - подытожил специалист.

Другие советы туристам

