Рассказываем, где можно увидеть северное сияние в Европе, а также куда еще можно поехать, чтобы полюбоваться им во всей красоте.

Северное сияние - одно из самых завораживающих природных чудес. Оно, словно магнитом, притягивает путешественников в районы вокруг Арктики в надежде увидеть это редкое зрелище. Дивное "шоу танцующих огней" невозможно предсказать, но именно эта непостоянность делает его таким желанным. В какой стране самое красивое северное сияние - рассказываем ниже.

Ранее мы также рассказывали, когда лучше всего ехать в Ирландию - что советуют местные жители.

Почему северное сияние только на севере

Северное сияние возникает, когда частицы Солнца - так называемый солнечный ветер - попадают в атмосферу Земли. Для наблюдателей за небом оно стало своего рода святым Граалем, а чаще всего его можно наблюдать в районах вокруг Норвегии, Финляндии, Швеции и Гренландии.

Почему северное сияние только на севере? Оказывается, оно появляется не только на Северном, но и на Южном полюсе - магнитное поле Земли улавливает потоки солнечного ветра и направляет их вдоль своих силовых линий, то есть, прямо к магнитным полюсам. Именно там солнечные частички сталкиваются с атмосферой и "зажигают" небо.

Иногда, конечно, природа подносит сюрпризы и немного южнее - в Великобритании северное сияние наблюдали в Шотландии, Уитли-Бэй и Тайн-энд-Уир в марте этого года, когда Солнце находилось в фазе солнечного максимума. К сожалению, такие явления случаются довольно редко, и большинству желающих увидеть северное сияние (это научное название придумал Галилео Галилей) придется отправиться дальше на север.

The Independent составил список лучших мест для наблюдения северного сияния и самое удачное время для поездки туда.

Где самое красивое северное сияние - ТОП-10 стран

Большинство стран в списке находятся в Европе, но, кроме них, наблюдать северное сияние можно также в Канаде, Штатах и Гренландии.

Тромсе, Норвегия

Тромсе находится в центре овала северного сияния - то есть, его можно увидеть даже при низкой активности. По этой причине город считается одним из лучших мест, куда лучше отправиться туристам.

Благодаря Норвежскому морю и западным ветрам в городе мягкий климат, а средняя температура держится от +2°C до -1°C даже в разгар сезона (для сравнения - в Шпицбергене средняя максимальная температура в январе составляет -13°C).

Когда лучше ехать в Тромсе: с сентября по апрель, когда небо достаточно темное, чтобы северное сияние было видно во всей красе.

Шпицберген, Норвегия

На этом норвежском архипелаге обитает больше белых медведей, чем людей, и зимой здесь очень сурово: с середины ноября до середины января солнце практически не поднимается над горизонтом.

Также на островах практически не бывает полной темноты, и поэтому нет гарантии, что здесь можно наблюдать северное сияние. Но на самом крупном острове архипелага - Шпицберген - организовывают специальные экспедиции на полярное шоу. Если вам повезет, вы даже сможете заметить некоторых представителей полярной фауны - оленей, арктических лис и моржей.

Когда лучше ехать в Шпицберген: с сентября до середины марта, а лучшее время суток для "охоты" за северным сиянием - с 18.00 до полуночи.

Рованиеми, Финляндия

Расположенный в финской Лапландии, Рованиеми позиционирует себя как "официальную родину Санта-Клауса", где находится также деревня и парк Санты.

Северное сияние здесь бывает "около 150 ночей в году", начиная с августа, а туристические веб-сайты предлагают маршруты, откуда его можно увидеть. Среди предложений - Арктический сад (в 10 минутах ходьбы от города) и вершина горы Оунасваара (в 45 минутах ходьбы).

Когда лучше ехать в Рованиеми: с конца августа до начала апреля, однако лучшее время для посещения - период полярной ночи, то есть, с середины ноября до середины января.

Рейкьявик, Исландия

Исландия расположена примерно на 65 градусах северной широты, что делает ее отличным местом для наблюдения за северным сиянием.

Посмотреть на него едут в национальный парк Тингведлир или на гору Киркьюфелл, но лучше всего отправляться в Рейкьявик. Столица Исландии - типичный северный город, где на экскурсии можно попасть как днем, так и ночью.

Когда лучше ехать в Рейкьявик: с сентября по апрель.

Абиско, Швеция

Национальный парк Абиско расположен в шведской Лапландии - также в самом центре овала полярного сияния. Здесь практически нет светового загрязнения, а количество осадков - самое низкое в Европе. Кроме этого, Абиско также предлагает возможность заняться различными видами активного отдыха - катанием на снегоходах, рыбалкой и пешими прогулками.

Остановиться советуют в Aurora Sky Station - они позиционируют себя как "лучшее место на Земле для наблюдения северного сияния". И не беспочвенно: если вы останетесь в Абиско на три ночи, у вас будет 88% шансов увидеть световое "шоу". Официальные источники утверждают, что северное сияние иногда здесь появляется каждую ночь более двух недель подряд.

Когда лучше ехать в Абиско: с середины сентября до начала марта.

Юкон, Канада

Юкон - обширный регион, почти такой же большой, как вся Испания. Примерно 80% территории Юкона занимает дикая природа. Здесь протекает самая длинная река Канады, находится вторая по высоте вершина Северной Америки (гора Логан, 5959 м), самая маленькая пустыня в мире (Каркросс, 1,6 км²) и обитают десятки видов животных, от лосей до бурых медведей.

Учитывая все это, для наблюдения за северным сиянием лучше всего заказать экскурсию. Оптимальное место для проживания - Уайтхорс, столица Юкона с населением чуть более 28 тыс. человек.

Когда лучше ехать в Юкон: наиболее активный период наблюдения северного сияния приходится на период с октября по середину ноября.

Илулиссат, Гренландия

Гренландия предлагает возможность увидеть северное сияние в атмосфере непрерывного спокойствия и умиротворения. Городок Илулиссат, с населением чуть менее 5 тыс. человек славится богатым наследием инуитов и "миллионом айсбергов". Низкий уровень светового загрязнения и многочисленные ясные ночи дают хороший шанс понаблюдать за этим чудом природы.

Если хотите более уединенное место - тогда вам в Кангерлуссуак, где живет чуть больше 500 человек. Северное сияние здесь тоже видно особенно ярко.

Когда ехать в Илулиссат: сезон длится с сентября по март.

Внешние Гебриды, Шотландия

Некоторые острова Внешних Гебридов, где "небо одно из самых темных в Великобритании", находятся на той же широте, что и часть Норвегии и Аляски. Северное сияние иногда видно даже в Эдинбурге, расположенном южнее, но острова Льюис, Харрис, Уист и Барра - это лучшее место в Великобритании для наблюдения за явлением.

Кроме северного сияния, на этих островах можно увидеть различные астрономические явления - туманность Ориона, Млечный Путь и галактику Андромеды.

Когда лучше ехать во Внешние Гебриды: с марта по апрель и с сентября по октябрь.

Фэрбенкс, Аляска, США

Фэрбенкс, второй по численности населения город на Аляске, расположен недалеко от центра штата и насчитывает чуть более 32 тыс. жителей. Город расположен на широте, схожей с Исландией, и имеет идеальные условия для наблюдения за северным сиянием: темное небо, сухая погода и отсутствие светового загрязнения.

Одно из главных преимуществ Фэрбенкса - чтобы увидеть шикарное зрелище, не нужно даже выезжать за пределы города.

Когда лучше ехать в Фэрбенкс: с конца августа по апрель.

Финская Лапландия

Хотя Рованиеми уже упоминался в этом списке, в финской Лапландии так много достойных мест, что стоит посетить всю эту область.

Леви - это крупнейший горнолыжный курорт Финляндии, но он не так переполнен, как другие европейские курорты, и здесь можно наблюдать северное сияние на снегоходах или на оленьих упряжках.

Харринива - еще один курорт, который предлагает аналогичные развлечения, а берега реки Муонио добавляют пейзажам особую атмосферу.

Саариселька же предлагает деревенскую обстановку с отличными местами для "охоты" за северным сиянием всего в полукилометре от отеля.

Когда лучше ехать в финскую Лапландию: в начале и в конце сезона, который длится с середины августа до начала апреля.

