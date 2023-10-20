Возраст от 5 до 9 лет идеально подходит для первого визита в парки развлечений Disney.

Эксперт по путешествиям Анна-Мария Янссен дала несколько советов родителям, планирующим свозить своих детей в парки развлечений Диснейленд (Disneyland) и Дисней Уорлд (Disney World), которые нередко признаются одними из самых неоправданно дорогих туристических развлечений в мире.

По словам Анны-Марии, возраст от 5 до 9 лет идеально подходит для первого визита в парки развлечений Disney. Дети в этом возрасте не только по-прежнему будут иметь право на детские билеты по более низким ценам, но и с большей вероятностью запомнят большинство волшебных моментов, цитирует ее Mirror.

"Эта возрастная группа обычно может наслаждаться лучшими аттракционами и развлечениями Диснея, а также образовательными аттракционами. У них также, скорее всего, будет достаточно энергии на целый день в парке без необходимости послеобеденного сна, поэтому вы сможете покрыть максимальную площадь парка", – пояснила эксперт.

Видео дня

Тем не менее, она уверяет, что дети младшего возвраста, подростки и даже взрослые также смогут найти для себя немало интересного в мире Disney.

По ее словам, вопрос с запечатлением воспоминаний для младших детей можно решить с помощью фотографий, тогда как у подростков наоборот гораздо больше шансов запомнить эти впечатления навсегда.

При этом, отмечает эксперт, во многих парках Disney есть аттракционы на более взрослую тематику, например, "Сумеречная зона" или "Звездные войны", которые будут интересны для всей семьи.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Европарламента случайно оказались в Диснейленде. Курьезный инцидент произошел, когда парламентарии направлялись на поезде в резиденцию в Страсбурге.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.