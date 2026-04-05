Туристам рекомендуют отказаться от распространенного лайфхака с чемоданами, и вот почему

У ленточек на ручке чемодана есть другие, более удобные альтернативы

Путешественники часто прикрепляют к своим чемоданам какие-то ленточки, чтобы легче найти их при выдаче багажа в аэропорту и по ошибке не взять с собой чужие вещи. Однако на самом деле такой метод может принести больше вреда, чем пользы, рассказывает ресурс Express.

Аккаунт roamight_esim в TikTok, посвященный путешествиям, советует отказаться от этой привычки. Автор утверждает, что на самом деле привязывание лент к чемоданам может привести к серьезным проблемам.

"Сотрудник багажной службы рассказал, что эти цветные ленты могут легко зацепиться за оборудование в аэропорту, что потенциально может вызвать задержки или даже риск повреждения или потери вашего багажа", – объясняется в видео.

Бренд багажа Eminent порекомендовал туристам альтернативу – цветные наклейки или защитный чехол. Это отличный способ выделить ваш чемодан.

"Выбирая багажные бирки, отдавайте предпочтение ярким цветам или привлекательным дизайнам, которые легко заметить на переполненной багажной ленте. Яркие оттенки, узоры или забавные формы – например, в виде животных или с мотивами путешествий – помогут мгновенно узнать ваш багаж. Важна также долговечность. Выбирайте бирки из прочных материалов, таких как кожа, силикон или армированный пластик, которые выдержат суровые условия путешествия", – говорится в заявлении.

Также туристам стоит убедиться, что крепежный механизм прочный и надежный. Некоторые бирки даже имеют замки для дополнительной безопасности вашего багажа.

Один пользователь платформы Reddit рассказал, что предпочитает красную ленту, обмотанную вокруг ручки чемодана.

"Это некрасиво, легко заметно, а текстура является несомненным напоминанием для любого, кто может по ошибке взять ее. Этот совет я получил от капитана United, который сейчас на пенсии", – говорится в сообщении.

Другой пользователь добавил, что его отец рисует красные квадраты на каждой стороне маркером. Некоторые же просто покупают яркие чемоданы с принтами, которые выделяются среди однотонных сумок.

Как уместить больше вещей в чемодан

Менеджер по маркетингу в туристической компании Journeyscape Ребекка Харли советует складывать одежду в маленькие прямоугольники. Но не кладите вещи в сумку, как обычно. Вместо этого – ставьте их вертикально.

"Это кардинально меняет правила игры, поскольку не только экономит место, но и облегчает обзор и доступ к каждому предмету, не портя остальную компоновку", – заверила эксперт.

Также можно использовать вакуумные пакеты для одежды.

