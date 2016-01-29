В Тернополе ищут владельца лотерейного билета на 3 миллиона гривень

21:58, 29 января 2016
Тернополь
529 0

Оператор государственных лотерей все еще ожидает победителя с лотерейным билетом номер 37390. Владелец джекпота размером в 3 миллиона гривен до сих пор не найден.

лотерея / REUTERS

Об этом сообщает 0352.ua.

Вероятно, победитель сам еще не знает о том, что стал миллионером. Проверить свой билет можно на официальной странице лотереи, или на любой лотерейной точке оператора по всей Украине.

Читайте такжеВ УНЛ надеются, что в процессе реформ лотерейщики получат ясные и стабильные правила работы

Напомним, победитель был определен 24 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter