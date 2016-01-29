В Тернополе ищут владельца лотерейного билета на 3 миллиона гривень

Об этом сообщает 0352.ua.

Вероятно, победитель сам еще не знает о том, что стал миллионером. Проверить свой билет можно на официальной странице лотереи, или на любой лотерейной точке оператора по всей Украине.

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Напомним, победитель был определен 24 января.