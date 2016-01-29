В этом году на Тернопольщине будет создано 600 гектаров леса

Так, под создание лесных культур 2016 года в прошлом году проведена подготовка почвы на площади 318 гектаров при плане 248 (128%). Для начала проведения весенней кампании госпредприятия обеспечены посадочным и посевным материалом. В частности, выращено 4,5 млн штук посадочного материала лесных пород, передает 20 минут.

В 2015 году тернопольские лесоводы заготовили 42562 кг семян при плане 30000, чем перевыполнили план на 142 процента, из них желудя дуба обычного заготовлено 36900 кг при плане 25000 (147%). Из всех заготовленных семян 26050 кг собрано на объектах постоянных баз госпредприятий Тернопольского ОУЛМГ.

План восстановления лесов на 2016 год составляет 600 гектаров, из них создание лесокультур путем посева и посадки – 550 гектаров, под естественное возобновление – 50 гектаров. Львиная доля будущих созданных лесных культур 2016 года на Тернопольщине приходится на дуб обыкновенный – 80 процентов.