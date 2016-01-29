Тернопольским школьникам карантин продлили до вторника включительно

- Учебный процесс в городских школах прекращен до 2 февраля, - сообщила заведующий отделением Тернопольского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины Мария Павельева. - Во вторник будет заседать комиссия, которая решит, продолжать ли прекращение учебного процесса или нет. Есть тенденция уменьшения количества заболевавших, поэтому возможно и такое, что уже в среду ученики пойдут в школы. Но это по ситуации по городу, передает 20 минут.

Пойдут ли дети на обучение в районах будут решать советы на местах. Все зависит от ситуации с заболеваемостью.

- Где-то после обеда в понедельник мы уже будем знать, какая ситуация в каждом районе, - говорит госпожа Павельева. - Они сами решат, возобновлять ли учебный процесс или нет.