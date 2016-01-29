В Гусятинском районе свиней спасли от превращения в шашлык

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Тернопольской области, 28 января в 6:01 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Котовка. Как было установлено, возгорание возникло около 5:40.

На время прибытия спасателей пламя охватило второй этаж хозяйственной постройки на площади 66 квадратных метров. Пожар быстро набирал обороты, существовала угроза опрокидывания огня на остальные помещения хозяйственной постройки и на соседний жилой дом, поэтому все силы и средства спасатели направили на защиту человеческого имущества.

К тушению пожара были привлечены дежурные караулы 22-го государственного пожарно-спасательного поста из Копычинец и местной пожарной команды села Яблонов. Совместными усилиями в 6:50 пожарные локализовали, а в 7:57 ликвидировали пожар.

От огня спасены два здания и 10 свиней, всего материальных ценностей на сумму около 200 тысяч гривен. На месте происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.