Жителей Тернополя приглашают провести сутки в СИЗО КГБ

Как сообщает издание «За Збручем», участники акции проведут эту ночь в камерах следственного изолятора КГБ в Тернопольском историко-мемориальном музее политических узников.

Акцию организует тернопольский центр Союза украинской молодежи.

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«Это мероприятие посвящено годовщине боя под Крутами. Мы проводим его каждый год в музее политических узников. Заканчивается мероприятие литургией. Мы будем пересматривать фильм об этих событиях, а также будем слушать рассказы, читать книги на эту тему. Предусмотрена также встреча со священниками. Участником акции может стать каждый. Нужно лишь подать заявление и выполнить определенные условия. Эти сутки мы проведем также без мобильной связи и любых технических средств», – рассказал заместитель председателя тернопольской организации СУМ Виталий Дзюбак.

Кроме того, сообщается, что на Театральной площади будет проведена инсценировка событий под Крутами.