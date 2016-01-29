В Тернополе планируют построить новые троллейбусные линии

Как сообщает издание «За Збручем», в городском бюджете также заложены средства на покупку новых троллейбусов.

«Есть в планах усовершенствовать троллейбусную сеть. Отдельные маршруты планируем усилить, а также проложить новые троллейбусные линии. В частности усилим маршруты №1 и №2, а также №8. Планируем построить новую троллейбусную линию, которая соединит микрорайон Аляска и массив Дружба. Улицу Бродовскую планируем соединить с центром Тернополя», - рассказали в управлении транспорта и связи Тернопольского городского совета.

Кроме этого, в планах приобрести 10 троллейбусов-«гармошек». Также в городе есть 6 старых, которые нужно отремонтировать.

«Будем отказываться от приобретения обычных троллейбусов, и покупать «гармошки», поскольку они более выгодны», – отметили в управлении транспорта.

Кроме того, стоимость проезда в троллейбусах планируют повысить до 2,75 гривны.