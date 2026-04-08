Детям в Украине могут запретить пользоваться соцсетями, – депутат

В Украине каждый четвёртый подросток проводит в интернете 7 и более часов в день.

Многие страны уже ввели ограничения на использование детьми социальных сетей, пришло время и украинскому парламенту заняться защитой украинских детей в цифровой среде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания парламента сказала Юлия Гришина, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Она подчеркнула, что необходимо проработать вопрос безопасности детей в цифровой среде. Гришина отметила, что многие страны, в частности Австрия, Испания, Франция, Малайзия и Бразилия, либо уже ввели ограничения на пользование детьми социальными сетями, либо находятся в процессе их внедрения.

Парламентарий привела данные, подготовленные Исследовательской службой ВР, согласно которым в Украине каждый четвертый подросток проводит в сети 7 и более часов в день. 4 из 5 детей имеют аккаунты в Telegram и TikTok.

"Каждый третий украинский ребенок сталкивается с опасными ситуациями. И самое тревожное в этом то, что 60% из этих детей никому об этом не рассказывают", – сказала Гришина.

Кроме того, она подчеркнула, что за три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. "22% завербованных Россией – это наши с вами дети", – подчеркнула представительница Комитета.

Депутат отметила, что на сегодняшний день в украинском законодательстве нет ограничений, в частности, возрастных, относительно регистрации, не установлены правила для цифровых платформ.

"Поэтому, коллеги, я думаю, пришло время и украинскому парламенту заняться этим вопросом и сделать все для того, чтобы наши дети в цифровой среде были защищены", – сказала Гришина.

Она призвала разработать действенные законодательные решения, в результате которых "наши дети, которые сегодня постоянно живут в цифровой среде, будут защищены".

Вопрос Telegram в Украине

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук отметила, что полного запрета Telegram в Украине не будет, но анонимные каналы необходимо деанонимизировать.

Речь идет об ограничении использования анонимных каналов, которые Россия может использовать для вербовки украинцев и распространения дезинформации.

