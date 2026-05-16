5 скрытых функций Android, о которых должен знать каждый пользователь смартфона

Смартфоны на Android предлагают гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Многие полезные функции остаются "спрятанными" в настройках или активируются через жесты и дополнительные меню.
Эксперты BGR назвали пять скрытых возможностей Android, которые могут упростить повседневные задачи, повысить безопасность и сделать работу с телефоном удобнее.
1. Трансляция экрана на телевизор
Одна из самых недооцененных функций Android – встроенная возможность трансляции экрана на Smart TV или другие совместимые устройства. С ее помощью можно вывести на большой экран видео, фотографии или даже весь интерфейс смартфона. Функция обычно доступна в быстрых настройках под названиями Cast, Smart View или Screen Cast.
Для работы достаточно, чтобы смартфон и телевизор были подключены к одной Wi-Fi сети. После этого смартфон автоматически найдет доступные устройства для подключения и позволит начать трансляцию.
2. Notification Cooldown ("охлаждение уведомлений")
Новая функция, появившаяся в ОС Android 16, помогает снизить нагрузку от большого количества уведомлений. Если телефон получает слишком много сообщений подряд, система автоматически уменьшает громкость и частоту уведомлений.
Это особенно полезно при активных групповых чатах или после длительного оффлайн-периода. При этом важные уведомления – звонки, будильники и срочные оповещения – не затрагиваются.
3. Закрепление приложений
Функция закрепления приложений позволяет "заблокировать" экран в одном выбранном приложении. Это значит, что человек, которому вы дали телефон, не сможет зайти в другие приложения или получить доступ к личным данным без разблокировки устройства.
Опция активируется в настройках безопасности, а затем включается через меню недавних программ (свайп вверх и удержание), где можно закрепить нужное окно.
4. Управление звонками жестами
Жесты в Android полезны в ситуациях, когда нужно быстро что-то сделать, но нет времени разблокировать смартфон и искать нужную настройку. Одна из самых удобных таких функций – отключение звонка переворотом телефона.
Эта возможность позволяет просто перевернуть смартфон экраном вниз, чтобы мгновенно заглушить входящий звонок или уведомления.
На устройствах Google Pixel эта функция называется Flip to Shhh и находится в системных настройках. На других Android-фонах похожая фишка обычно интегрирована в настройки приложения "Телефон" или в системные жесты.
5. Скрытые сервисные коды Android
В Android есть множество коротких кодов, к которым можно получить доступ в зависимости от модели смартфона и оператора. Эти коды могут показывать информацию об устройстве, например, ваш IMEI-номер, а также интересную диагностику/статистику.
Например, пользователи Pixel, набрав комбинацию *#*#7287#*#* в приложении "Телефон" могут проверить работоспособность всех компонентов устройства.
Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.
