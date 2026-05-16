5 скрытых функций Android, о которых должен знать каждый пользователь смартфона

Большинство скрытых функций Android не рекламируются активно, но их использование может значительно упростить использование телефона.

Смартфоны на Android предлагают гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Многие полезные функции остаются "спрятанными" в настройках или активируются через жесты и дополнительные меню.

Эксперты BGR назвали пять скрытых возможностей Android, которые могут упростить повседневные задачи, повысить безопасность и сделать работу с телефоном удобнее.

1. Трансляция экрана на телевизор

Одна из самых недооцененных функций Android – встроенная возможность трансляции экрана на Smart TV или другие совместимые устройства. С ее помощью можно вывести на большой экран видео, фотографии или даже весь интерфейс смартфона. Функция обычно доступна в быстрых настройках под названиями Cast, Smart View или Screen Cast.

Для работы достаточно, чтобы смартфон и телевизор были подключены к одной Wi-Fi сети. После этого смартфон автоматически найдет доступные устройства для подключения и позволит начать трансляцию.

2. Notification Cooldown ("охлаждение уведомлений")

Новая функция, появившаяся в ОС Android 16, помогает снизить нагрузку от большого количества уведомлений. Если телефон получает слишком много сообщений подряд, система автоматически уменьшает громкость и частоту уведомлений.

Это особенно полезно при активных групповых чатах или после длительного оффлайн-периода. При этом важные уведомления – звонки, будильники и срочные оповещения – не затрагиваются.

3. Закрепление приложений

Функция закрепления приложений позволяет "заблокировать" экран в одном выбранном приложении. Это значит, что человек, которому вы дали телефон, не сможет зайти в другие приложения или получить доступ к личным данным без разблокировки устройства.

Опция активируется в настройках безопасности, а затем включается через меню недавних программ (свайп вверх и удержание), где можно закрепить нужное окно.

4. Управление звонками жестами

Жесты в Android полезны в ситуациях, когда нужно быстро что-то сделать, но нет времени разблокировать смартфон и искать нужную настройку. Одна из самых удобных таких функций – отключение звонка переворотом телефона.

Эта возможность позволяет просто перевернуть смартфон экраном вниз, чтобы мгновенно заглушить входящий звонок или уведомления.

На устройствах Google Pixel эта функция называется Flip to Shhh и находится в системных настройках. На других Android-фонах похожая фишка обычно интегрирована в настройки приложения "Телефон" или в системные жесты.

5. Скрытые сервисные коды Android

В Android есть множество коротких кодов, к которым можно получить доступ в зависимости от модели смартфона и оператора. Эти коды могут показывать информацию об устройстве, например, ваш IMEI-номер, а также интересную диагностику/статистику.

Например, пользователи Pixel, набрав комбинацию *#*#7287#*#* в приложении "Телефон" могут проверить работоспособность всех компонентов устройства.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

