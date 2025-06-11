Пользователи iPhone раскритиковали новый дизайн в iOS 26: все недостатки

Liquid Glass явно нуждается в доработке.

Вчера Apple представила новую iOS 26 с очередной революцией: дизайн Liquid Glass, который должен привнести "прозрачность" во внешний вид iPhone и всей техники из экосистемы Apple.

В сети сразу же стали шутить, что это придумал Билл Гейтс ещё 20 лет назад вместе с Windows Vista и дизайном Frutiger Aero, но, как оказалось, у новинки Apple и без того полно проблем.

Во-первых, компания допустила очень сомнительное решение, сделав панель с уведомлениями прозрачной: теперь сообщения просто невозможно прочитать, текст сливается с фоном.

Также жалобы поступают на Центр Управления, а точнее, на его просто гигантские размеры. В купе с всё той же прозрачностью и недостатком размытия, всё выглядит очень неакуратно и даже как-то сломано.

Даже на официальных скриншотах от Apple заметно, насколько плохо читается текст. Например, здесь тяжело разобрать исполнителя песни.

Ну и посмеяться напоследок: Apple пришлось заменить превью ролика с презентацией Liquid Glass на YouTube из-за того, что на оригинальной обложке кнопка Play перегораживала букву G - получалось "Liquid ass".

Но несмотря на все недостатки, Apple проделала огромную работу с анимациями: всё на экране реагирует на касания тачскрина, переливаясь и отражаясь, прямо как настоящая жидкость. При опускании "шторки" на фон накладывается эффект рыбьего глаза, как будто ты смотришь на что-то сквозь каплю воды.

Всё же есть люди, которым понравился Liquid Glass. Среди них генеральный директор Nothing Карл Пей, компания славится необычными дизайнами смартфонов и операционок: "Liquid Glass... а мне даже нравится".

Но Пей всё равно подчёркивает, что практичность в дизайне должна стоять выше эстетичности, и перенимать разработки Apple для своих смартфонов он не собирается.

Ранее мы рассказывали, что почти 80% владельцев Android-смартфонов не хотят переходить на iPhone. К основным преимуществам Android чаще всего относят гибкость, открытость и совместимость.

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