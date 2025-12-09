К примеру, скоро в Австралии детям младше 16 лет будет запрещено иметь аккаунты в соцсетях.

В Австралии 10 декабря вступает в силу закон, который запрещает детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях. Поэтому Apple выпустила набор инструментов для разработчиков, чтобы те могли ограничивать доступ несовершеннолетним и избежать штрафов.

Компания уведомила разработчиков о механизмах, которые должны помочь привести приложения в соответствие с новыми нормами. Среди них API для указания возраста, возможность прописывать возрастные ограничения прямо в описании приложения, настройка более высокого минимального рейтинга и специальная ссылка, через которую можно вынести всю информацию о возрастной политике.

Apple подчёркивает, что эти инструменты должны позволить точнее управлять доступом пользователей и формировать для них "возрастно подходящий" опыт.

Австралийский закон предусматривает серьёзные штрафы для тех, кто не выполнит условия по ограничению доступа. Однако подростки активно ищут способы обойти системы проверки возраста. Разработчики тоже пока не демонстрируют особого энтузиазма, многие приложения используют минимальные и легко обходимые методы верификации.

Почти полгода назад похожий закон вступил в силу в Великобритании. Чтобы обойти ограничения, местные подростки начали выдавать себя за Сэма Бриджеса в исполнении Нормана Ридуса в игре Death Stranding.

Ранее мы рассказывали, что Apple выбрала самые интересные и полезные приложения 2025 года. Приложением года на iPhone стал ежедневный планировщик Tiimo, а игрой года – карточная игра о покемонах.

