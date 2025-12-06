Среди уволившихся есть руководитель отдела дизайна и глава ИИ-подразделения

По данным The Wall Street Journal, за последние месяцы десятки инженеров и дизайнеров Apple, работавших над ключевыми продуктами компании – от аудиосистем и Apple Watch до робототехники – перешли в конкурирующие компании OpenAI и Meta.

Журнал отмечает, что среди уволившихся есть как минимум четыре ведущих менеджера. Ранее на этой неделе глава Meta Марк Цукерберг нанял Алана Дая, бывшего руководителя отдела дизайна Apple

В июле Цукерберг переманил Руоминга Панга, главу ИИ-подразделения Apple, предложив ему зарплату в несколько "десятков миллионов долларов" в год. Этот уход сильно "подорвал моральный дух" внутри компании, а некоторые сотрудники рангом пониже ушли за руководителем.

По словам источников, несмотря на отток кадров, серьезной угрозы для Apple сейчас нет. Пользователи по-прежнему сильно зависят от продукции iPhone, а революционного ИИ-продукта, который мог бы подорвать позиции Айфона, на рынке пока не существует.

Тем не менее отсутствие четкой и долгосрочной стратегии Apple в области искусственного интеллекта играет на руку конкурентам. Оставшемуся пока во главе Тиму Куку и обновленной управленческой команде предстоит серьезный вызов: подготовить компанию к стремительно наступающей эпохе ИИ и грядущему появлению принципиально новых устройств на рынке.

Ранее Apple подвела итоги 2025 года, выбрав лучшие игры и приложения для своих устройств: от iPhone и iPad до Mac с Apple Watch. В подборку вошли 17 наименований

В 2026 году Apple готовит выпуск iPhone Fold, в котором на сгибе вообще не будет видимой полосы. Но и стоить он будет, если верить источникам, 2400 долларов (около 100 000 грн), то есть двое дороже iPhone 17 Pro Max.

