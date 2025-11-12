Hoxo сочетает в себе встроенный ИИ, современные сенсоры и системы автономной навигации.

Франция привлекла гуманоидного робота с искусственным интеллектом к работе на ядерном объекте.

Как пишет Interesting Engineering, компании Capgemini и Orano представили нового гуманоидного робота Hoxo, который сочетает технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и передовой робототехники. Его создали для решения операционных вызовов на ядерных предприятиях, и впервые запустили на заводе Orano Melox во французском департаменте Гар.

Говорится, что Hoxo сочетает в себе встроенный ИИ, современные сенсоры и системы автономной навигации. Его задача - повысить эффективность и безопасность работы в средах с повышенным уровнем опасности.

"Робот способен повторять движения человека и приспосабливаться к сложным условиям на территории ядерных объектов. Благодаря системам реального восприятия пространства он может выполнять технические операции, которые ранее требовали участия человека", - пишет СМИ.

По словам директора по инновациям Capgemini Паскаля Брие, проект демонстрирует, как меняет промышленность объединение робототехники, искусственного интеллекта, компьютерного зрения и цифровых двойников.

"Этот проект открывает новую страницу взаимодействия человека и машины в чувствительных средах. Мы используем потенциал физического ИИ, чтобы решать самые сложные производственные задачи Orano", - пояснил он.

В Capgemini отмечают: Hoxo - это не просто инженерное достижение, а шаг вперед для всей отрасли, которая традиционно тяготеет к технологическим инновациям.

Доктор Кара Антуан, исполнительный вице-президент Capgemini, подчеркнула, что проект соединил передовые технологии уникальным образом: "Мы показали, как робототехника, искусственный интеллект, компьютерное зрение и цифровые двойники могут изменить саму сущность сотрудничества человека и машины. Это вдохновляет, ведь мы видим, как инновации формируют новую эпоху работы ядерной отрасли".

Отмечается, что ядерная промышленность уже давно инвестирует в системы автоматизации, но Hoxo знаменует новый этап - переход к роботам с собственным интеллектом и адаптивным поведением.

Во время тестов на предприятии Melox специалисты проверяют, сможет ли робот благодаря сочетанию подвижности и ИИ-алгоритмов эффективно помогать в повседневных процессах на ядерных объектах.

Директор завода Arnaud Capdepon считает, что внедрение Hoxo открывает новые возможности для всей отрасли:

"Hoxo позволяет совместить интеллектуальное роботизированное решение с опытом наших специалистов на местах. Это инновация, которую мы будем развивать дальше, чтобы повысить и безопасность, и конкурентоспособность производства".

Эксперты отмечают, что появление таких роботов может стать решающим шагом для ядерной энергетики, которая сейчас стремится работать эффективнее, соблюдая высокие стандарты безопасности и сокращая выбросы углерода.

