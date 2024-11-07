За последние шесть месяцев российские хакеры продолжали атаковать организации в Украине.

Компания ESET – лидер в области информационной безопасности – подготовила обзор активности APT-групп киберпреступников в апреле-сентябре 2024 года . За последние шесть месяцев российские хакеры продолжали атаковать организации в Украине, в частности с помощью отправки электронных писем для получения начального доступа, а также использования уязвимостей для атак на серверы веб-почты. Кроме того, киберпреступники проводили новые дезинформационно-психологические операции, направленные на отдельные регионы Украины.

В частности, группа Gamaredon распространяла масштабные фишинговые кампании, используя мессенджеры Telegram и Signal. В июле 2024 года исследователи ESET обнаружили необычный компонент, развернутый группой Gamaredon, который открывает Telegram-канал "Хранители Одессы" в браузере по умолчанию. Этот канал наполнен российской пропагандой и направлен на жителей Одесской области.

Другая группа Sandworm использовала новый бэкдор для Windows под названием WrongSens (CERT-UA называет его QUEUESEED) и вредоносное программное обеспечение для Linux: LOADGRIP и BIASBOAT. Это сложные вредоносные программы для Linux, созданные разработчиками, которые хорошо понимают внутренние особенности Linux. Угрозы предназначены для работы только на целевых машинах, используя их идентификаторы для расшифровки компонента.

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Кроме того, обнаруженная в феврале 2024 года дезинформационно-психологическая операция "Texonto" продолжала свою активность для деморализации украинцев. Злоумышленники преимущественно использовали электронную почту в качестве основного метода распространения сообщений. В частности, в сентябре 2024 года исследователи ESET обнаружили электронное письмо "Texonto", отправленное с DCHC@headlineinteresting[.]pro, вероятно, нацеленное на пользователей, проживающих в Сумской области. Текст электронного письма выглядел следующим образом:

Шановні жителі Сумської області!

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Другие группы киберпреступников, связанные с россией, часто атаковали серверы веб-почты, например, Roundcube и Zimbra, как правило с помощью фишинговых писем, которые запускают известные уязвимости XSS. Помимо злоумышленников Sednit, нацеленных в частности на правительственные и связанные с оборонной отраслью организации по всему миру, исследователи ESET обнаружили другую группу GreenCube. Эта група киберпреступников, связанная с россией, похищала электронные письма через уязвимости XSS в Roundcube. С 2022 по 2024 год группа GreenCube неоднократно нацеливалась на правительственные и оборонные организации в Греции, Польше, Сербии и Украине.

Исследователи ESET также обнаружили заметное увеличение количества целей группы MirrorFace, связанной с Китаем. Как правило, сосредоточенные на японских организациях, киберпреступники на этот раз также добавили в свои цели дипломатическую организацию в Европейском Союзе. Кроме того, APT-группы, связанные с Китаем, все больше использовали мультиплатформенную SoftEther VPN с открытым кодом для поддержки доступа к сетям жертв.

Тем временем группы, связанные с Ираном, могли использовать угрозы для дипломатического шпионажа. Эти группы скомпрометировали несколько компаний по предоставлению финансовых услуг в Африке, совершали кибершпионские действия против соседних стран – Ирака и Азербайджана. Кроме того, группы, связанные с Ираном, преследовали дипломатических представителей во Франции и образовательные организации в Соединенных Штатах Америки.

Связанные с Северной Кореей группы продолжали атаковать оборонные и аэрокосмические компании в Европе и США, а также нацелились на разработчиков криптовалют, аналитические центры и неправительственные организации. Одна из таких групп, Kimsuky, начала использовать файлы Microsoft Management Console, которые применяют системные администраторы и которые могут выполнять любые команды Windows. Кроме того, несколько других групп часто злоупотребляли популярными облачными сервисами, в частности, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Yandex Disk, pCloud, GitHub и Bitbucket. Также впервые зафиксировано несанкционированное использование облачных сервисов Zoho APT-группой под названием ScarCruft.

Исследователи ESET заметили, что в странах Азии атаки киберпреступников были направлены преимущественно на правительственные организации, сосредотачиваясь и на образовательной отрасли. Группа Lazarus, связанная с Северной Кореей, продолжала атаковать финансовые и технологические компании по всему миру. На Ближнем Востоке несколько связанных с Ираном APT-групп продолжали атаковать правительственные организации, при этом Израиль больше всего пострадал от деятельности злоумышленников.

Стоит отметить, что APT-группа – это группировка высококвалифицированных хакеров , деятельность которых часто спонсируется определенным государством. Их целью является получение конфиденциальных данных правительственных учреждений, высокопоставленных лиц или стратегических компаний и при этом избежание обнаружения. Такие группы киберпреступников имеют большой опыт и используют сложные вредоносные инструменты и ранее неизвестные уязвимости.

Именно поэтому компаниям важно обеспечить максимальную защиту благодаря комплексному подходу к безопасности, в частности позаботиться о мощной защите устройств с помощью расширенного обнаружения и реагирования на угрозы, расширенного анализа в облаке и шифрования данных, а также понимать возможные векторы атак и особенности деятельности определенных групп, которые доступны именно в отчетах об APT-угрозах.

Исследователи ESET готовят подробную техническую информацию, постоянно обновляя данные о деятельности определенных APT-групп в форме расширенных отчетов, чтобы помочь соответствующим организациям защищать пользователей, критическую инфраструктуру и другие важные активы от целенаправленных кибератак.

О компании:

ESET - эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Почти 20 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения по использованию продуктов компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.