В следующем году ожидается дебют складного Айфона, MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и новых устройств для управления "умным домом".

В 2026 году Apple отмечает свое 50-летие и в честь этого события, по данным журналиста Марка Гурмана, готовит крупное обновление своих гаджетов.

В первой половине года компания представит MacBook Air на чипсете M5, iPad Air с M4 и Face ID и iPhone 17e – бюджетный смартфон, который впервые оснастят Dynamic Island.

Весной компания также начнет развивать направление умного дома – с новым хабом умного дома и обновленной Siri "уровня ChatGPT", которая сможет подключаться к личному контексту пользователя, чтобы быть более персонализированной.

Главным событием станет выпуск складного iPhone, который станет частью серии iPhone 18. Ранее Bloomberg передавал, что устройство будет выполнено в форм-факторе "книжки", получит четыре камеры и "почти невидимую" складку в разложенном состоянии.

Помимо этого, компания готовит переход на OLED-дисплеи для MacBook Air, iPad Air и iPad mini, а в конце 2026 года должен дебютировать MacBook Pro с сенсорным OLED, чипом M6 и вырезом под камеру в стиле Dynamic Island.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone. Ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым экраном и получит стартовую цену ~600 долларов.

Меж тем Samsung готовится к презентации своего первого смартфона с тремя экранами. Устройство оснастят титановым корпусом, 10-дюймовым внутренним экраном и 200-мегапиксельной основной камерой со 100-кратным зумом.

