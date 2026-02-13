Какие сыры лучше есть, чтобы избавиться от жира на животе: диетолог назвала топ-7

По словам эксперта, употребление таких сыров может способствовать здоровому похудению.

Если вы хотите избавиться от жира на животе, то диета имеет решающее значение в этом вопросе. Как отметила сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд, именно сыр можно включить в вашу диету для похудения, пишет Eat This, Not That!

"Ни один продукт питания не способствует похудению в области живота. Однако сыры с высоким содержанием белка, которые легко порционировать, могут способствовать ощущению сытости и поддержанию мышц, что важно для общего похудения", - заверила она.

Поэтому диетолог назвала 7 лучших сыров, которые можно есть, чтобы легче избавиться от жира на животе.

Творог

Этот сыр имеет высокое содержание белка, что способствует росту мышц и обеспечивает чувство сытости.

"Сохранение мышц важно для метаболизма, особенно когда вы пытаетесь похудеть в области живота. В зависимости от порций и предпочтений, подойдет как сыр с низким содержанием жира, так и сыр с полным содержанием жира", - подчеркнула Коллингвуд.

Фета греческого типа

Такой сыр тоже является хорошим выбором.

"Фета имеет сильный вкус, поэтому ее нужно немного. Это облегчает контроль порций, но при этом добавляет удовольствие от еды. Прекрасно подходит для салатов или запеченных овощей", - добавила диетолог.

Моцарелла с частичным обезжириванием

"Моцарелла имеет относительно низкую калорийность и содержит белок и кальций - питательные вещества, которые поддерживают состав тела, если их включать в сбалансированный рацион. Порции сыра в виде нитей делают это особенно простым", - подчеркнула Коллингвуд.

Пармезан

Это еще один сыр, который можно есть во время похудения.

"Твердые сыры, такие как пармезан, имеют насыщенный вкус и содержат много белка, поэтому их можно употреблять в небольших количествах и все равно чувствовать сытость. Одна-две столовые ложки придадут блюду насыщенный вкус без лишних калорий", - добавила специалист.

Швейцарский сыр

Такой сыр является отличным выбором.

"Швейцарский сыр содержит белок и меньше натрия, чем многие другие сыры, что может быть полезно для людей, которые следят за отеками или задержкой жидкости в организме. Он хорошо сочетается с цельнозерновым хлебом или фруктами", - отметила Коллингвуд.

Рикотта (обезжиренная)

Диетолог рассказала, что является поклонницей рикотты, ведь она "содержит белок и кальций, который хорошо сочетается как со сладкими, так и с пикантными блюдами, что облегчает соблюдение плана контроля калорий".

"Попробуйте ее с ягодами или зеленью и овощами", - посоветовала Коллингвуд.

Козий сыр

"Козий сыр имеет насыщенный и пикантный вкус, что помогает контролировать порции, а некоторым людям он легче переваривается, чем сыры из коровьего молока. Небольшое его количество добавляет кремовости салатам и блюдам", - заверила эксперт.

