Новые положения должны охватить несколько сотен человек и будут действовать ретроспективно - с 2014 года.

Польский Сейм принял закон, освобождающий от уголовной ответственности граждан Польши, которые в качестве добровольцев воюют в рядах украинской армии.

Как сообщает "Польское радио", закон, освобождающий их от юридической ответственности, сегодня, 13 февраля, принял Сейм. "За" проголосовали 406 депутатов, "против" - 4, воздержались - 19.

Далее законопроект будет рассматривать Сенат. Он может его принять, отклонить или внести в него поправки.

Павел Суский, автор положений, депутат "Гражданской коалиции", убеждает, что это правильные решения, которых заслуживают граждане Польши, воюющие за украинскую свободу.

Политик подчеркнул, что уже первое предложение нового закона является беспрецедентным, ведь звучит так: "прощаются и отпускаются в небытие".

Суский добавил, что это типичные аболиционные нормы, которые позволят не наказывать граждан Польши за действия, которые в настоящее время подлежат наказанию.

По оценкам авторов законопроекта, который вводит аболицию для граждан Польши, воюющих в Украине, новые положения охватят несколько сотен человек. Закон должен действовать с 2014 года.

Так, каждый, кто признается в участии в войне без согласия польского Министерства национальной обороны, не будет подлежать наказанию. Сейчас за участие в вооруженном конфликте за пределами страны без соответствующего разрешения грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее президент Польши Кароль Навроцкий ответил, готов ли он сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что он "лично преследуется Владимиром Путиным и Российской Федерацией", поэтому не спешит садиться за стол "с преступником Путиным и с представителем режима Лукашенко".

В то же время Навроцкий отметил, что если этого потребуют интересы польского государства, то как президент Польши он к этому готов.

