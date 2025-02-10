Компания показала прогресс от первого костра и колеса до недавних научных открытий и ChatGPT.

Во время Супербоула, одном из самых рейтинговых событий года, показали рекламный ролик ChatGPT. Это первый раз, когда OpenAI рекламирует свой искусственный интеллект на такую широкую аудиторию – мероприятие привлекает в среднем 100 млн зрителей ежегодно.

Размещение проморолика обошлось компании примерно в $14 млн, отмечает портал The Verge. Это в два с лишним раза больше декларируемого бюджета на обучение китайской модели DeepSeek R1, конкурирующей с решениями OpenAI.

Сам трейлер продолжительностью в минуту почти ничего не рассказывает ни про OpenAI, ни про ChatGPT. Компания показала прогресс от первого костра и колеса до недавних научных открытий и ChatGPT, тем самым подчеркивая, что ИИ-технологии уже стали неотъемлемой частью жизни.

Видео дня

Новый директор по маркетингу OpenAI Кейт Роуч сказал, что они специально не упоминали AGI или общий искусственный интеллект, а хотели сфокусироваться на более практических применениях ChatGPT. Правда, судя по реакции в соцсетях, у них это не вышло – ролик получился слишком абстрактным.

Тем не менее, в компании уверены, что затраты того стоили: благодаря ролику о существовании OpenAI и ChatGPT могли узнать миллионы зрителей, прежде не имевших понятия о существовании компании и ее сервисов.

Накануне OpenAI объявила о запуске Deep Research – специального режима ChatGPT для "глубоких исследований", в ходе которого он описывает каждый свой шаг, а по итогу работы предоставляет не только текст, но и графики, иллюстрации и источники. Такой процесс может занимать полчаса.

Меж тем создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

Вас также могут заинтересовать новости: