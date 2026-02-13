Известный 'Хогвартс-экспресс' под угрозой остановки: в чем причина

Популярный среди туристов поезд переживает сложные времена.

Известный всем фанатам Гарри Поттера туристический аттракцион в Великобритании, паровозик "Хогвартс-экспресс" находится под угрозой прекращения работы. Как пишет The Independent, причиной стал спор о безопасности движения с британским железнодорожным регулятором.

Исторический локомотив Jacobite Express курсирует в Шотландии по 135-километровому популярному маршруту из Форт-Уильяма в Маллейг, проезжая виадук Гленфиннан (известный как "мост из Гарри Поттера"). Ежегодно локомотив перевозит около 70 тысяч пассажиров.

Оператор паровоза, West Coast Railways (WCR), уже три года ведет спор с Управлением железных дорог и дорог (ORR) Великобритании по поводу установки центрального замка на своих вагонах.

В 1999 году правила безопасности железнодорожного движения запретили использование "транспортных средств с откидными дверями без средства центральной блокировки их в закрытом положении". А сервис Jacobite включает вагоны Mark 1 1950-х годов, которые имеют традиционные двери на петлях без центрального замка. До 2023 года ORR позволяла компании, в качестве исключения, эксплуатировать традиционные железнодорожные вагоны. После этого оператор подал судебный иск против регулятора, пытаясь избежать установки новых замков.

Как подсчитали журналисты, работы по оборудованию дверей вагонов новыми замками могут обойтись оператору в 9,5 млн долларов. Это существенная сумма для компании, учитывая, что в целом поезд приносит прибыль около 41 млн долларов в год.

В этом году "экспресс" еще не запустили. Железнодорожный оператор обещает это сделать, но "еще не принял окончательного решения" относительно изменений. Бронирование билетов на сезон Jacobite 2026 откроется в ближайшие недели.

Где находится замок, в котором снимали Гарри Поттера

Напомним, что известный киноманам замок находится в графстве Нортумберленд в Англии. Именно там расположен замок Алник, который на экране "играл роль" школы волшебства и магии Хогвартс, а его территория была использована как фон для некоторых из самых известных сцен.

