В Украине будут отключать свет 14 февраля: как будут действовать графики отключений

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

13 февраля российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей.

Как сообщили в "Укрэнерго", по состоянию на утро пятницы были обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Украина в случае прекращения РФ обстрелов энергосистемы сможет окончательно отказаться от графиков отключения электроэнергии за 3-5 лет, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он также отметил, что несмотря на очередной обстрел энергосистемы 12 февраля, ситуация со светом в Украине постепенно будет улучшаться, и добавил, что украинцы могут в апреле-июне быть со светом уже круглосуточно.

