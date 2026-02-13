Известный украинский холостяк удивил отношением к 14 февраля

Терен говорит, что не празднует День влюбленных.

Ветеран российско-украинской войны, главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Терен признался, что обычно не празднует День влюбленных.

За кулисами проекта "єПитання на Новому" 29-летний участник войны рассказал, что в этом вопросе считает себя консерватором. Кроме того, ему больше по душе традиционные украинские праздники:

"Конечно, я тоже подвержен влиянию социального давления. И если в отношениях, то делаю приятные знаки внимания в этот день. Вообще, по темпераменту я, наверное, романтик. Но с возрастом становлюсь более прагматичным. Понимаешь, где можно сократить путь. Безусловно, иногда хочется совершать романтические поступки, и я их совершаю. Мне нравится удивлять девушек. Стихов не пишу, потому что не умею. Но хорошие прозаические вещи могу создать с удовольствием".

Говоря о самом романтичном свидании в жизни, Терен вспомнил об уединенном ужине на берегу моря. В тот день он подготовил встречу просто как в романтическом фильме.

"Я быстро накрыл стол, зажег свечи, все, как в романтическом кино. Включил хорошую музыку, заварил чай в термосе, было максимально красиво. И неожиданно! Потому что девушка не ожидала такой романтики - я просто позвал ее посмотреть на море. Собственно, удалось удивить. Мне кажется, это было "киношно". И мне самому приятно наблюдать за ее реакцией", - добавил ветеран.

